TRAJAO MANJE OD SAT VREMENA

Novi detalji sastanka Harryja s kraljem Charlesom: Evo što se događalo iza zatvorenih vrata

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Peter Jordan/NEWS SYNDICATION

Iako je kralj Charles odbio prijedlog svojeg mlađeg sina, princa Harryja, da se djelomično vrati kraljevskim dužnostima, strani mediji otkrivaju kako nije sve bilo tako hladno i formalno...

Iako možda sastanak prije dva tjedna s ocem, kraljem Charlesom, nije završio onako kako se princ Harry nadao, strani mediji navode kako ipak nije sve tako loše između njih dvojice. Harry se prije nekoliko godina odselio u Kaliforniju, gdje živi sa suprugom Meghan Markle i njihovo troje djece, a odrekao se i svih dužnosti.

Međutim, nedavno se vratio u Veliku Britaniju kako bi s ocem pokušao dogovoriti djelomičnu radnu ulogu u kraljevskoj obitelji. To se nije dogodilo. Insajderi iz Buckinghamske palače su tada rekli za britanske medije kako je odluka pokojne kraljice Elizabete II. o 'pola unutra, pola vani' statusu - konačna i neupitna. 

'HLADNI RAT' Princu Harryju nikada neće biti dopušten povratak u 'pola unutra, pola vani' ulogu
Princu Harryju nikada neće biti dopušten povratak u 'pola unutra, pola vani' ulogu

No, The Sun navodi kako nije sve bilo tako hladno i formalno između oca i sina. 

King Charles III's 75th birthday
Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Kako prenosi Page Six, princ je svome ocu poklonio uokvirenu fotografiju svoje obitelji, na kojoj pozira s Meghan, sinom Archiejem te kćeri Lilibet. A ni kralj nije došao praznih ruku već je mlađem sinu dao uranjeni rođendanski poklon. Ranije su izvori navodili kako je Harry shrvan time što njegov otac ne viđa unuke i da je to jedan od razloga i zašto je Meghan u posljednje vrijeme počela objavljivati sve više fotografija njihove djece. 

The Sun je naveo i kako je sastanak oca i sina trajao nešto manje od sat vremena, a i da su ugodno čavrljali uz šalicu čaja. 

LONDON CALLING FOTO Demonstracije u Londonu zbog Trumpa: 'Migranti su dobrodošli, Donald Trump nije'
FOTO Demonstracije u Londonu zbog Trumpa: 'Migranti su dobrodošli, Donald Trump nije'

- Kraljeva vrata su uvijek otvorena za Harryja ako želi popiti šalicu čaja sljedeći put kad je u Londonu - navode izvori iz palače. 

Prince Harry, Duke of Sussex, at Diana Award event in London
Foto: Aaron Chown

- Kralj je osoba koja oprašta, no bio je prilično jasan oko toga da će se držati odluke svoje majke što se tiče Harryja. Nema 'pola unutra, pola van' što se tiče dužnosti - izjavio je ranije izvor za Daily Mail. 

