Novi detalji svađe u obitelji Beckham: Brooklyn je i ranije prekidao kontakt s roditeljima

Iako je Brooklyn Beckham u siječnju ove godine javno prekinuo sve veze sa svojom obitelji, novi napisi otkrivaju kako to nije bio prvi put da se najstariji sin slavnog para Davida i Victorije distancirao. Prema posljednjim informacijama, Brooklyn je s roditeljima prekinuo kontakt i na tri mjeseca tijekom 2022. godine, i to svega nekoliko tjedana uoči vjenčanja s Nicolom Peltz.

Brooklyn (27) sada živi daleko od obitelji nakon što se u eksplozivnoj objavi na Instagramu početkom godine odrekao Beckhamovih. Tom je prilikom iznio teške optužbe na račun svojih roditelja, Davida i Victorije, tvrdeći da je "Brand Beckham" postao važniji od samih članova obitelji.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Victoria (52) i David (51) nisu javno komentirali razdor sa svojim najstarijim sinom. Međutim, situacija je dobila novu dimenziju nakon saznanja da je Brooklyn i ranije imao epizode potpunog prekida komunikacije, što sugerira da su problemi u obitelji puno dublji nego što se isprva mislilo.

Prema pisanju stranih medija, izvori bliski Brooklynu tvrde kako su napetosti u obitelji bile visoke i prije nego što je oženio Nicolu (31). Odnosi su, čini se, već tada bili na vrlo tankom ledu, a sve je kulminiralo tijekom priprema za vjenčanje. Navodno je jedan od glavnih uzroka sukoba bila vjenčanica. Nicola je prvotno željela nositi haljinu koju bi dizajnirala njezina svekrva Victoria, no bivša Spajsica je nekoliko mjeseci kasnije javila kako njezin atelje ipak ne može izraditi željenu kreaciju. Nicola je na kraju odabrala vjenčanicu modne kuće Valentino, što je potaknulo glasine o svađi.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Tvrdnje da su Beckhamovi "uništili" njihov dan vjenčanja samo su dodatno pogoršale situaciju. Izvor blizak paru opisao je atmosferu koja je vladala u obitelji.

​- Za Brooklyna je to bilo neizdrživo. Trudio se, ali ništa nije bilo dovoljno. Moraš biti njihov sluga. Ne možeš napraviti 75 posto onoga što se traži, moraš biti potpuno predan. A opet, Beckhamovi su se ondje smješkali za kamere i nakon svega objavljivali postove pune obožavanja na društvenim mrežama - rekao je jedan izvor.

*uz korištenje AI-ja

