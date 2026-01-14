Novi detalji uhićenja Kiefera Sutherlanda, prijetio je vozaču: 'Zaustavi se ili ću te ubiti'

Američki glumac Kiefer Sutherland uhićen je zbog kaznenog djela upućivanja ozbiljne prijetnje nakon incidenta koji se navodno dogodio tijekom vožnje Uberom kasno u nedjelju navečer. Prema policijskim izvorima i izvješću TMZ-a, sukob je eskalirao nakon što je glumac zatražio da se vozač zaustavi i pusti ga iz vozila.

Sutherland je policiji izjavio da je nakon večere s prijateljem naručio Uber Black kako bi se odvezao kući. Međutim, prema iskazu vozača, tijekom vožnje je došlo do napete situacije kada je glumac zatražio da se automobil zaustavi. Kako navodi vozač, Sutherland je tada zaprijetio da će ga ubiti ako se odmah ne zaustavi.

Disney ABC TCA Summer Press Tour 2016 - Los Angeles | Foto: Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

Vozač je, u strahu za vlastitu sigurnost, nazvao hitni broj 911 te policiji prijavio da je bio napadnut. Po dolasku na mjesto događaja, policijski službenici su obavili razgovore s obje strane. Uber vozač je pritom zatražio prevoditelja, vjeruje se da govori ruski ili armenski jezik.

Nakon policijske intervencije, Sutherland je uhićen te mu je stavljena na teret kaznena prijava za upućivanje kaznene prijetnje, što se u američkom pravnom sustavu vodi kao kazneno djelo. Glumac je ubrzo pušten uz jamčevinu u iznosu od 50.000 dolara.

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti, osobito s obzirom na Sutherlandovu dugogodišnju karijeru i status holivudske zvijezde. Istraga je u tijeku, a zasad se ni glumac ni njegovi predstavnici nisu službeno oglasili o navodima.