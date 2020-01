Novi dokazi: Znamo tko je ubio Tupaca, ali policija sve skriva...

Sve teorije zavjere o tome da je jedan od najpopularnijih američkih repera, Tupac Shakur, još uvijek živ su laži. Filmski producent Mike Dorsey (41), koji je radio na dokumentarcima 'Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G' i 'Murder Rap', moli policiju Los Angelesa da napokon prizna i ukloni ideje o tome da je reper još uvijek živ.

Tupac je preminuo 1996. godine, nakon što se vraćao s boksačkog meča na kojem je nastupao Mike Tyson. Suvozač bijelog Cadillaca počeo je pucati na automobil u kojem je bio Tupac. Tupac je primio četiri metka u prsa, no unatoč tome što je čak šest dana bio na intenzivnoj njezi, zbog obilnog unutarnjeg krvarenja preminuo je. Počinitelji nikada nisu pronađeni, a navodno su bili isprovocirani pjesmom 'Hit 'Em Up' u kojoj je Tupac popljuvao repere s istočne obale - Notorius B.I.G-a, Puff Daddyja i Li'l Kim.

Čak 23 godine nakon njegove smrti, slučaj ubojstva još uvijek nije zatvoren. Dorsey se našao s istražiteljima, a navodno i sa anonimnim svjedokom koji tvrdi kako je Tupaca propucao član bande, Orlando Anderson. Dorsey je izjavio kako je vrijeme da pravda bude napokon zadovoljena i da svi njegovi obožavatelji trebaju čuti pravu istinu.

- Isfrustriran sam jer se ovaj slučaj mrcvari već desetljećima. I njegova obitelj želi da se slučaj napokon zatvori te da se prestanu otkrivati lude teorije zavjere - izjavio je Dorsey koji se šest godina bavio istraživanjem smrti slavnog repera.

- Orlando je ubio Tupaca zbog toga što ga je jednom prilikom ponizio i osramotio. Udario ga je šakom u kasinu Sin City, a čini se kako mu Orlando to nije mogao oprostiti. Sa prijateljem i članom bande Keefeom Davisom udružio se te ga odlučio ubiti - objašnjava producent te dodaje kako u atentatu nije sudjelovao reper Suge Knight (54).

Dorsey se posljednji puta našao s istražiteljima u Los Angelesu kako bi im iznio svoje dokaze prije 18 mjeseci, no policija nakon toga nije nikako reagirala.

- Tupac je mrtav. Da to odmah raščistimo. Sve teorije zavjere sada mogu pasti u vodu jer postoji nedvojbeni broj dokaza koji to dokazuju. Znamo točno tko je ubio Tupaca - priča ugledni redatelj koji je navodno s istražiteljima izmijenio na stotine mailova o slučaju.

- Vjerojatno neće biti sretni što o slučaju pričam javno, ali oni nisu ništa poduzeli nakon ovih 18 mjeseci. Čini mi se da nemam previše izbora. Ovo je veće od svih nas. Možda ja samo želim više pravdu za Tupaca nego što to želi policija u Los Angelesu. Nadam se da to nije tako i ne bi trebalo biti tako. Trebaju zaključiti slučaj - priča Dorsey te dodaje kako ne vidi u čemu je problem, s obzirom na to da je Anderson poginuo u pucnjavi još 1998. godine.

- Ne možete suditi mrtvom čovjeku. Potpuno je suludo da se i dalje pretvaramo da ne znamo što se dogodilo. Mislim da policija neće ništa poduzeti dok to ne dođe u medije. Trebamo biti glasni i trebamo pričati o tome. Mnogi njegovi obožavatelji su prihvatili da ga je ubila banda Crips iz Camptona, Kalifornije - govori.

Dorsey je prikupljao opsežnu evidenciju dokaza radeći s bivšim detektivom Gregom Kadingom koji je vodio trogodišnju istragu o Tupacovom ubojstvu, ali i napadu na Notorious B.I.G-a.

