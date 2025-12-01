Obavijesti

Show

Komentari 0
OD ROMANA DO FILMA

Novi film razotkriva misterij o supruzi pisca Shakespearea

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Novi film razotkriva misterij o supruzi pisca Shakespearea
3
Foto: YouTube

'Hamnet' otkriva emotivnu i gotovo zaboravljenu priču o životu Williama Shakespearea i njegove supruge, žene čiji identitet i uloga u njegovom životu stoljećima ostaju misterij

Dok svi znaju za Williama Shakespearea, gotovo nitko ne poznaje ženu koja je bila njegova muza - Ann ili Agnes Hathaway. Upravo taj misterij postao je inspiracija za novi film Hamnet, koji uskoro stiže u kina, a temeljen je na romanu Maggie O’Farrell.

Foto: YouTube

Film prikazuje život slavnog književnika i njegove supruge, koju autorica romana i redateljica Chloé Zhao prikazuju kao snažan, inteligentan i domišljat lik. Dok se o njihovoj ljubavi malo zna - uključujući i to je li brak bio sretan ili prisiljen zbog trudnoće - Hamnet pokušava oživjeti priču kroz lik žene koja je znala za ljekovito bilje i napitke, te je možda bila inspiracija za prizore u Hamletu.

IMAO JE 81 GODINU Preminuo William Shakespeare, bio je prvi muškarac na svijetu koji se cijepio protiv korone
Preminuo William Shakespeare, bio je prvi muškarac na svijetu koji se cijepio protiv korone

Shakespeare se oženio 18-godišnjom Ann Hathaway, koja je tada bila trudna s njihovim prvim djetetom, Susannom, a kasnije su dobili blizance. Godine 1596. dogodila se tragedija - Hamnet je preminuo.

Foto: YouTube

Premda se život njihovih sinova i kćeri zna, supruga ostaje gotovo potpuno nepoznata, što je O’Farrell odlučila razotkriti u svom romanu, dajući joj glas i karakter koji joj povijest nije pružila.

Foto: YouTube

- Malo me zbunilo koliko su loše povijest i znanost tretirali Shakespeareovu suprugu. Većina biografa prikazivala ju je kao nepismenu seljanku koja ga je prisilila u brak. Ja sam željela pokazati njezinu snagu i znanje o bilju i ljekovitim napicima - istaknula je autorica u intervjuu za BBC.

IZ 1693. GODINE Zbirka Shakespeareovih drama prodana za 9,97 milijuna dolara
Zbirka Shakespeareovih drama prodana za 9,97 milijuna dolara

Iako detalji o braku i ljubavi između Shakespearea i Agnes nisu poznati, film Hamnet daje publiku uvid u intiman i emotivan svijet slavnog pisca kroz oči njegove supruge, dajući povijesnoj figuri glas koji je stoljećima bio prešućen.

POGLEDAJTE TRAILER:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...
MNOGI PLAKALI ZA NJIMA

FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...

Obitelji princeze Diane, Paula Walkera i mnogih drugih ostale su shrvane nakon što su im životi naglo skončali u teškim nesrećama... Vijesti o njihovim smrtima šokirale su javnost.
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
IZNENADILA PUBLIKU

FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...

Jelena je na sebi imala kožni top kojim su pokrivene samo grudi i to zečevima. Koncert je održala u Frankfurtu
Uništena kuća Esme Redžepove! Tužni prizori: Nasred kuće našli križ s groba njezinog supruga...
U SKOPLJU

Uništena kuća Esme Redžepove! Tužni prizori: Nasred kuće našli križ s groba njezinog supruga...

Kuća koju je Redžepova ostavila državi zjapi potpuno prazna, a ostala je bez prozora i vrata, sve staklene površine su porazbijane, iščupani su radijatori, namještaj uništen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025