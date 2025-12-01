Novi film razotkriva misterij o supruzi pisca Shakespearea

Dok svi znaju za Williama Shakespearea, gotovo nitko ne poznaje ženu koja je bila njegova muza - Ann ili Agnes Hathaway. Upravo taj misterij postao je inspiracija za novi film Hamnet, koji uskoro stiže u kina, a temeljen je na romanu Maggie O’Farrell.

Foto: YouTube

Film prikazuje život slavnog književnika i njegove supruge, koju autorica romana i redateljica Chloé Zhao prikazuju kao snažan, inteligentan i domišljat lik. Dok se o njihovoj ljubavi malo zna - uključujući i to je li brak bio sretan ili prisiljen zbog trudnoće - Hamnet pokušava oživjeti priču kroz lik žene koja je znala za ljekovito bilje i napitke, te je možda bila inspiracija za prizore u Hamletu.

Shakespeare se oženio 18-godišnjom Ann Hathaway, koja je tada bila trudna s njihovim prvim djetetom, Susannom, a kasnije su dobili blizance. Godine 1596. dogodila se tragedija - Hamnet je preminuo.

Foto: YouTube

Premda se život njihovih sinova i kćeri zna, supruga ostaje gotovo potpuno nepoznata, što je O’Farrell odlučila razotkriti u svom romanu, dajući joj glas i karakter koji joj povijest nije pružila.

Foto: YouTube

- Malo me zbunilo koliko su loše povijest i znanost tretirali Shakespeareovu suprugu. Većina biografa prikazivala ju je kao nepismenu seljanku koja ga je prisilila u brak. Ja sam željela pokazati njezinu snagu i znanje o bilju i ljekovitim napicima - istaknula je autorica u intervjuu za BBC.

Iako detalji o braku i ljubavi između Shakespearea i Agnes nisu poznati, film Hamnet daje publiku uvid u intiman i emotivan svijet slavnog pisca kroz oči njegove supruge, dajući povijesnoj figuri glas koji je stoljećima bio prešućen.

POGLEDAJTE TRAILER: