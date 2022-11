Novi izazov rasplakao je Loru: 'Nemam snage! MasterChef je naporan za glavu i za tijelo...'

Veliko razočaravajuće iznenađenje za žiri – Stjepana Vukadina, Melkiora Bašića i Damira Tomljanovića, donijela je kutija iznenađenja. Trojac je očekivao puno više od top 11 kandidata koji pokušavaju izboriti titulu MasterChefa, a na kraju su, kako su sami rekli – teško izabrali tri jela koja bi istaknuli kao bolja.

Foto: Nova TV

Za kuhanje pomoću namirnica biljnog porijekla iz kutije iznenađenja, kandidati su imali na raspolaganju 50 minuta.

- Kad sam čula 50 minuta, shvatila sam da nema šanse da skuham jelo koje sam planirala napraviti - rekla je Maja Jalšovec koja inače rado kuha na način kakav je postavljen u zadatku. Osim što je tema bila bezmesni obrok, kandidati su morali veliku pažnju obratiti i na to da generiraju što manje otpada, odnosno da maksimalno iskoriste svaku pojedinu namirnicu s kojom će raditi.

Kutija iznenađenja skrivala je: rižu, pir, ječam, slanutak, grašak, crni grah, pasiranu rajčicu, kvinoju, bučine sjemenke, mažuran, kurkumu, kajanski papar, tikvicu, komorač, ciklu, papriku baburu, luk srebrenac, češnjak, limun.

Ovom se zadatku poveselila Lora Cepetić.

Plant based prehrana može podići raspoloženje. Mislim da je to isto comfort food u jednu ruku i dobro je igrati se s njom u kuhinji. Samo, ljudi nisu voljni toliko učiti o njoj - istaknula je Lora koja već ima iskustva s ovom vrstom prehrane.

Otpatke cikle Marko Kolak je odlučio iskoristiti za kremu.

- Probao sam sve što je na tanjuru. Prvi put ne bih mijenjao ništa - rekao je Marko zadovoljno.

Lucija se odlučila za juhu od celera i komorača.

- Kad je juha bila gotova, začinila sam je kajanskim paprom, ali stavila sam ga malo previše i toga se bojim - ispričala je.

Maja Šabić se odlučila za pripremu tri žitarice sa salatom.

- Gledala sam spojiti različite okuse - kazala je ona. Matea Alduk imala je poteškoća s izradom falafela, no nakon nekoliko puta ga je uspjela dovršiti kako je htjela.

Tihomir Krklec, kojem je ovaj zadatak bio veoma drag, jako se dobro snašao s ponuđenim namirnicama i zahtjevom za njihovo razvrstavanje, jer i sam privatno često kuha hranu s namirnicama biljnog porijekla. Za razliku do njega, Luka Marin je improvizirao.

- Ideja mi se pomalo nadograđivala putem - rekao je on. Pri kraju je shvatio da mu ideje baš i ne daju željene rezultate.

- Imao sam nekoliko smjerova u glavi i dvije komponente. Jedna je zagorjela - ispričao je žiriju. Na kraju im je predao povrtnu juhu s tostiranim slanutkom i dekoracijom od komorača.

Po završetku kuhanja, Lora je zaplakala.

- Nemam snage - rekla je i dodala da im je tempo u natjecanjima jak i da joj je fizičke sve to teško podnositi.

- MasterChef je naporan, ne samo za glavu nego i za tijelo. Mislim da je to sve ok, treba biti hrabar i nastaviti dalje Ako to stvarno želite, ništa vas ne može zaustaviti - rekla je Lora.

Samo su Maja Jalšovec i Marko imali čiste radne jedinice po završetku kuhanja.

- Moramo primijetiti da vas ima puno s neurednim stanicama. Ljudi, ovo je razočaravajuće! Ne želimo odavde poslati neuredne kuhare - spočitao im je Stjepan.

Marko je pred žiri donio torticu od kuhane cikle i celera s punjenjem od riže, pira i ječmene kaše s blendanim slanutkom, a na vrh te tortice stavio je pire od cikle. Njegovo je jelo oduševilo Stjepana.

- Ovo je tvoje najbolje jelo u MasterChefu. Uz par dorada bez problema bih servirao ovo u svom restoranu - rekao mu je Vukadin.

- Ovakva prehrana sadrži više vlakana. Kombinacija povrća može uvelike pomoći da izbacim i smanjim dozu ugljikohidrata, zbog čega se bolje osjećam i balansiram problem s kojim se nosim - rekao je Leo Jurešić koji je također prema žiriju spremio jako dobro jelo.

Anita i Lora ponovno su donijele slične tanjure. Stjepan je primijetio da su kod Lore dominantniji začini, a kod Anite do izražaja više dolaze namirnice.

- Volim se igrati s meni poznatim okusima, ali da primjenjujem MasterChef tehnike koje sam do sada naučila - rekla je Anita.

Kada je žiri probao sve tanjure nije baš bio zadovoljan s onim što su dobili na stol, a Stjepan je kazao kako baš i nije bio bajan dan.

Među najboljima su bili Leo, Marko i Maja Šabić, no žiriju je osim okusa i izgleda jela, prioritet bio i iskoristivost namirnica. Maja nije pokazala toliku organiziranost na radnoj jedinici pa zbog toga nije dobila prednost za sljedeći izazov. Najbolje jelo u kutiji iznenađenja ovoga je puta pripremio Marko.

- Leo ima dosta znanja, bolji je od mene, ali danas se to malo preokrenulo - komentirao je Marko presretan ishodom svog kuhanja.

Najlošije jelo imao je Luka Marin.

S ovim jelom ne bi prošao ni audiciju. S ovim jelom ideš u stres test. Nisi zadovoljio ni jednu kategoriju zadatka - rekao mu je Melkior. Ipak, ostaje mu šansa da, ukoliko napravi najbolje jelo u sljedećem zadatku, izbjegne odlazak u stres test.

