Novi kralj dolazi na vlast u seriji Frisco King: Evo kada ćete je moći gledati u Hrvatskoj

Samuel L. Jackson vraća se ulozi Russella Leeja Washingtona Jr. u seriji Frisco King, dugoočekivanom novom originalnom naslovu Taylora Sheridana koji proširuje svemir serije Tulsa King. Njegova vladavina počinje 21. prosinca dvjema epizodama, nakon čega će nove stizati svaki tjedan, a u Hrvatskoj će biti prikazivane ekskluzivno na SkyShowtimeu. Osim toga, četvrta sezona serije Tulsa King na SkyShowtime stiže 22. listopada.

POGLEDAJTE TRAILER:

Serija Frisco King, čiji je scenarij napisao Taylor Sheridan, prati Leeja Washingtona, prekaljenog mafijaša iz New Orleansa, koji stiže u Frisco u Teksasu i otkriva pravo igralište za prevarante, skriveno ispod uglađene fasade američkoga predgrađa. Okupivši oko sebe ambicioznog štićenika, odanog vozača i sve veću mrežu ekscentričnih partnera, Lee pretvara sitne mutne poslove u ozbiljan biznis. No svaki novi ulov podiže uloge, a kako njegov utjecaj raste, rastu i rizici, pa Lee mora uvijek biti korak ispred svih. Jer Frisco to možda još ne zna, ali stigao mu je novi kralj.

Foto: Steve Swisher/Paramount+

Uz Jacksona, u seriji glume Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate i Savanna Gann, uz posebno gostovanje Sylvestera Stallonea.

U produkciji Paramount Television Studiosa i 101 Studiosa, izvršni producenti serije Frisco King su Sheridan, Stallone i Jackson, nominirani za Oscar. Izvršni su producenti također David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, LaTanya Richardson Jackson i Keith Cox. Uz uloge izvršnih producenata, Christina Alexandra Voros i Michael Friedman režirali su po četiri epizode, pri čemu je Voros režirala pilot-epizodu.

Distributer serija Frisco King i Tulsa King je Paramount Global Content Distribution.