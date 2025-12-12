Novi projekt: Nicole Kidman je jedna od ključnih ljudi Met Gale

Nicole Kidman bit će jedna od glavnih osoba na Met Gali 2026. godine, jednom od najvažnijih modnih događaja na svijetu. Uz Annu Wintour, Beyoncé i Venus Williams sudjelovat će u organizaciji i imati značajan utjecaj na izgled i tijek cijele večeri.

Foto: Mario Anzuoni

U isto vrijeme, njezin privatni život nalazi se na prekretnici - rastala se od, sada već bivšeg supruga Keitha Urbana.

Foto: KEVIN WURM/REUTERS

Zbog toga se postavlja pitanje koje zanima njene obožavatelje - hoće li Keith Urban uopće biti na popisu uzvanika, sada kada Nicole ima jednu od ključnih uloga na Met Gali?

Nicole se trenutno posvećuje novim profesionalnim projektima, a uloga na Met Gali dodatno potvrđuje njezin utjecaj u svijetu showbusinessa.