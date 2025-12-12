Nicole Kidman preuzima istaknutu ulogu na Met Gali 2026. godine. Priča se kako će sudjelovati u organizaciji i imati važan utjecaj na izgled i tijek cijele večeri
IZDANJE 2026.
Novi projekt: Nicole Kidman je jedna od ključnih ljudi Met Gale
Čitanje članka: < 1 min
Nicole Kidman bit će jedna od glavnih osoba na Met Gali 2026. godine, jednom od najvažnijih modnih događaja na svijetu. Uz Annu Wintour, Beyoncé i Venus Williams sudjelovat će u organizaciji i imati značajan utjecaj na izgled i tijek cijele večeri.
U isto vrijeme, njezin privatni život nalazi se na prekretnici - rastala se od, sada već bivšeg supruga Keitha Urbana.
Zbog toga se postavlja pitanje koje zanima njene obožavatelje - hoće li Keith Urban uopće biti na popisu uzvanika, sada kada Nicole ima jednu od ključnih uloga na Met Gali?
Nicole se trenutno posvećuje novim profesionalnim projektima, a uloga na Met Gali dodatno potvrđuje njezin utjecaj u svijetu showbusinessa.
