IZDANJE 2026.

Novi projekt: Nicole Kidman je jedna od ključnih ljudi Met Gale

Piše Franka Bučar,
Novi projekt: Nicole Kidman je jedna od ključnih ljudi Met Gale
Foto: Mario Anzuoni

Nicole Kidman preuzima istaknutu ulogu na Met Gali 2026. godine. Priča se kako će sudjelovati u organizaciji i imati važan utjecaj na izgled i tijek cijele večeri

Nicole Kidman bit će jedna od glavnih osoba na Met Gali 2026. godine, jednom od najvažnijih modnih događaja na svijetu. Uz Annu Wintour, Beyoncé i Venus Williams sudjelovat će u organizaciji i imati značajan utjecaj na izgled i tijek cijele večeri.

The Met Gala takes place at the Metropolitan Museum of Art in New York City
Foto: Mario Anzuoni

U isto vrijeme, njezin privatni život nalazi se na prekretnici - rastala se od, sada već bivšeg supruga Keitha Urbana.

57th Annual CMA Awards in Nashville
Foto: KEVIN WURM/REUTERS

Zbog toga se postavlja pitanje koje zanima njene obožavatelje - hoće li Keith Urban uopće biti na popisu uzvanika, sada kada Nicole ima jednu od ključnih uloga na Met Gali?

RAZVOD ŠOKIRAO SVE Nicole Kidman i Keith Urban razdvojeni, ali ostaju u istom gradu i još uvijek dijele frizera!
Nicole Kidman i Keith Urban razdvojeni, ali ostaju u istom gradu i još uvijek dijele frizera!

Nicole se trenutno posvećuje novim profesionalnim projektima, a uloga na Met Gali dodatno potvrđuje njezin utjecaj u svijetu showbusinessa.

