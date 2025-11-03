Novi šok: Bivšem princu bit će oduzet počasni čin viceadmirala

Sramoćeni bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor mogao bi biti lišеn počasnog čina viceadmirala, a možda čak i izgubiti svoja vojna odličja, rekli su ministri britanske vlade.

Andrew je imenovan viceadmiralom na svoj 55. rođendan 2015. godine i zadržao je taj čin čak i nakon što se 2022. odrekao ostalih vojnih dužnosti zbog kontroverzi povezanih s njegovim prijateljstvom s preminulim američkim financijašem i osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, piše Daily Mail.

No sada je ministar obrane John Healey naznačio da bi Andrew mogao izgubiti i ta posljednja vojna priznanja, kao još jedno poniženje nakon što se odrekao titula princa i vojvode od Yorka.

Healey je kazao da bi nove mjere zahtijevale odobrenje kralja Charlesa III., bivšeg časnika Kraljevske mornarice i Andrewova starijeg brata.

- Vlada se općenito vodi odlukama i prosudbama koje donosi kralj. U vojnim pitanjima vrijedi isto. Vidjeli smo da se Andrew odrekao svojih počasnih položaja u vojsci, a sada, uz vodstvo kralja, radimo na tome da mu se oduzme i posljednja titula viceadmirala koju još ima - rekao je Healey na BBC-ju.

Upitan bi li Andrew mogao izgubiti i vojne medalje, Healey je odgovorio da su to „odličja za njegovu službu“, podsjetivši da je Andrew sudjelovao u Falklandskom ratu 1982. godine.

- Nemam novih informacija o tome, ali kao i u slučaju njegova čina viceadmirala, vodit ćemo se odlukom kralja - rekao je.

Andrew je imao 22 godine kada je kao pilot helikoptera sudjelovao u Falklandskom ratu, a po povratku u Portsmouth, na brodu HMS Invincible, dočekala ga je obitelj, uključujući i pokojnu kraljicu Elizabetu II.

Tada je hvaljen jer je manevriranjem svog helikoptera Sea King skretao neprijateljske rakete Exocet s britanskih brodova. Također je sudjelovao u evakuacijama ranjenika i protupodmorničkim misijama, te svjedočio pogibiji 12 britanskih mornara kada su argentinske rakete potopile brod SS Atlantic Conveyor.

Podsjetimo, prošlog je tjedna Buckinghamska palača objavila da Andrew više neće nositi titulu princa i da će napustiti Royal Lodge u Windsoru, te se preseliti u rezidenciju na obiteljsko imanje Sandringham u Norfolku.

Kralj Charles oduzeo mu je titule nakon višemjesečnih pritisaka javnosti zbog Andrewova odnosa s Epsteinom, koji je umro u zatvoru u kolovozu 2019.

Prošlog je mjeseca Andrew objavio da više neće koristiti titulu vojvode od Yorka, nakon što su u javnost ponovno dospjele optužbe za seksualno zlostavljanje koje je protiv njega iznijela Virginia Giuffre, Epsteinova žrtva, u svojim posthumnim memoarima.

Virginia Giuffre, koja je počinila samoubojstvo u travnju ove godine, tvrdila je da ju je Epstein prisilio da s Andrewom ima spolne odnose dok je imala 17 godina. Andrew to snažno poriče. Unatoč tomu, 2022. godine nagodio se izvan suda i isplatio joj više milijuna funti.