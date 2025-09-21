Novi tjedan 'Večere za 5': Hoće li profesionalni kuhar opravdati titulu i pobijediti konkurenciju?

Idući tjedan gledateljima omiljeni kulinarsko-zabavni show stiže u Sjevernu Hrvatsku. Za titulu najbolje ili najboljeg među njima, kao i za nagradu od 1000 eura borit će se Anita Cvetko iz Varaždina, Nataša Posavec Kocijan iz Čakovca, Slađana Premec iz Novakovca, Karlo Grancin Sardi iz Svetog Martina na Muri i Zdravka Bogdanić iz Strahoninca.

Već sutra ekipu će u Varaždinu ugostiti Anita Cvetko. Ova Šibenčanka već trideset godina živi u Varaždinu gdje je upoznala svog supruga. Radi u Hrvatskoj pošti, a u slobodno vrijeme najradije provodi vrijeme s unukama, ali i bavi se uzgojem povrća i lješnjaka u svom OPG-u u kojem, kako kaže, uvijek ima posla. U show stiže jer je obožavateljica 'Večere za 5' i zbog ljubavi prema kuhanju. Preferira mediteransku kuhinju, a omiljena jela su joj pašticada i štrukle.

Foto: RTL

U utorak će za ekipu kuhati Nataša Posavec Kocijan. Supruga i majka u show stiže prvenstveno zbog zabave, a za sebe kaže da je komunikativna, vesela, otvorena i zabavna. Trenutačno je nezaposlena ali bavi se mnogim kućanskim poslovima, održava okućnicu i kuha za sebe i svoju kćer jer joj suprug radi u inozemstvu. Preferira mediteransku kuhinju i njena omiljena jela su ribe i lignje na žaru, ali kuha sve pa tako najčešće sebi priprema mediteranska jela, a kćeri nešto što je više po njezinom ukusu.

Foto: RTL

Slađana Premec za ekipu će kuhati u srijedu u Novakovcu. Slađana je roditelj njegovatelj i u show stiže jer je ljubiteljica 'Večere za ' i želi steći neko novo iskustvo. Opisuje se kao dobru, vrckastu i komunikativnu osobu, a svoje slobodno vrijeme najradije provodi sa svojom djecom. Najdraža joj je domaća kuhinja, a omiljeno jelo joj je piletina s vrhnjem i krumpirom. U kuhinji je brza i spretna, ali priznaje da ponekad malo presoli hranu.

Foto: RTL

Jedini muški natjecatelj ovog tjedna, Karlo Grancin Sardi, kuhat će za ekipu u četvrtak u Svetom Martinu na Muri. Ovog mladog profesionalnog kuhara u show dovodi upravo ljubav prema kuhanju. Za sebe kaže da je zabavan, humorističan i komunikativan, a kad ne kuha, rado svira klavir. Omiljeno jelo mu je biftek, preferira talijansku i francusku kuhinju, a najčešće priprema talijanska jela. Karlo također sudjeluje u kulinarskim natjecanjima u Hrvatskoj i šire, a na nekima je odnio prva mjesta u kulinarstvu!

Foto: RTL

Tjedan će kraju privesti Zdravka Bogdanić, kontrolorka poštanskih ureda i operaterka Hrvatske pošte. Supruga i majka troje djece za sebe kaže da je vesela, vedra i komunikativna, a u show stiže jer se voli družiti, voli upoznavati nove ljude i sudjelovanje joj se čini kao zanimljivo iskustvo. Preferira domaću kuhinju i, iako su njena omiljena jela variva i piletina, uglavnom kuha ono što vole njezina djeca.

Foto: RTL

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 18 sati na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.