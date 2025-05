Novi tjedan Večere za 5 otvorit će Nina! 'Ne sjećam se da je u Gospodinu Savršenom kuhala'

Finalni tjedan ovosezonske 'Večere za 5' s kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog' otvorit će 33-godišnja Nina. Novinarka posvećena podcastima bavi se uglavnom temama vezanim uz videoigre. Velika je ljubiteljica životinja i ponosna udomiteljica mačke. Priznaje kako nije vrhunska kuharica, ali kako ju kuhanje opušta.

- Za sebe bih rekla da sam iznimno otvorena, društvena, patim od straha da nešto ne propustim, želim biti posvuda uvijek i svugdje - reći će uvijek iskrena Nina i dodati: "Mane su mi da sam brzopleta i samim time sklona pretjeravanju, a prednost iznimna snalažljivost koja mi omogućuje da većinom improviziram."

Foto: rtl

Nina priznaje kako u 'Večeru za 5' stiže primarno iz znatiželje.

- Znam da će biti onaj pozitivan kaos. Više nije ono natjecanje za ljubav - iako, ljubav ide kroz želudac tako da ćemo vidjeti hoću li osvojiti simpatije gledatelja i djevojaka.

- Večer kod Nine će biti jako zanimljiva - sigurno ukusna jela i super atmosfera, to sam sigurna jer je Nina i inače zafrkantica - reći će Valentina, a i ostale djevojke slažu se da se kod Nine očekuje dobra atmosfera. Ipak, Valentina će dodati kako nije od prije upoznata s Nininim vještinama u kuhinji: "Iskreno, ne sjećam se je li Nina išta kuhala kad smo bile u 'Gospodinu Savršenom'".

Foto: rtl

Domaćica će večeru pripremiti s burratom, cherry rajčicama, rižom, piletinom, kokosovim mlijekom, brašnom i višnjama.

- Od svega toga jedem rižu i piletinu - komentirat će Milica popis sastojaka, a Valentina dodati: "Burratu inače ne jedem, ali veselim se probati", a Vanja zaključiti: "Kokosovo mlijeko se nikad ne bih sjetila negdje staviti."

Foto: rtl

Hoće li se Ninina večera svidjeti djevojkama - ne propustite danas od 17.50 na RTL-u! Epizoda je dostupna odmah na Voyo platformi.