Sportski urednik i novinar Marko Vargek odmah je pristao voditi petu sezonu ljubavnog showa. Prijatelji rukometaši su ga podržali, a gledat će ga sa zaručnicom, glumicom i redateljicom Arijom Rizvić
Novi voditelj showa 'Gospodin Savršeni' o grčkoj avanturi, Ariji Rizvić: Svadba?! Bit će uskoro...
Nikad dosadno u RTL-ovu showu "Gospodin Savršeni"! Dok s nestrpljenjem čekamo što čeka fanove u petoj sezoni, hoće li biti dva "gospodina savršena" ili će izvući drugi adut iz rukava - iznenađenje odmah u glavu. Marko Vargek novi je voditelj "Gospodina Savršenog". Nakon gotovo 19 godina karijere sportskog reportera, voditelja, a posljednje dvije godine i urednika RTL Sporta, to mu je, kaže, zanimljiv iskorak.
