Obavijesti

Show

Komentari 0
MARKO VARGEK ZA 24SATA: PLUS+

Novi voditelj showa 'Gospodin Savršeni' o grčkoj avanturi, Ariji Rizvić: Svadba?! Bit će uskoro...

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 3 min
Novi voditelj showa 'Gospodin Savršeni' o grčkoj avanturi, Ariji Rizvić: Svadba?! Bit će uskoro...
Foto: RTL

Sportski urednik i novinar Marko Vargek odmah je pristao voditi petu sezonu ljubavnog showa. Prijatelji rukometaši su ga podržali, a gledat će ga sa zaručnicom, glumicom i redateljicom Arijom Rizvić

Nikad dosadno u RTL-ovu showu "Gospodin Savršeni"! Dok s nestrpljenjem čekamo što čeka fanove u petoj sezoni, hoće li biti dva "gospodina savršena" ili će izvući drugi adut iz rukava - iznenađenje odmah u glavu. Marko Vargek novi je voditelj "Gospodina Savršenog". Nakon gotovo 19 godina karijere sportskog reportera, voditelja, a posljednje dvije godine i urednika RTL Sporta, to mu je, kaže, zanimljiv iskorak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Marino Vrgoč u potpunosti je oduševio 'Snovima': Evo kako je izgledao njegov nastup...
NA VELIKOJ POZORNICI

Marino Vrgoč u potpunosti je oduševio 'Snovima': Evo kako je izgledao njegov nastup...

Mladi pjevač iz Ploča uspješno se predstavio Europi i s ponosom branio hrvatske boje, a publici i gledateljima predstavio se pjesmom 'Snovi'
Nina Kraljić: Zaručila sam se...
NOVO ŽIVOTNO POGLAVLJE

Nina Kraljić: Zaručila sam se...

Pjevačica se zaručila za Jana Malusa, s kojim surađuje na zvučnim kupkama, terapijama kojima pomažu ljudima u oslobađanju od trauma
FOTO Fileri su joj uništili lice, no ona sad budi maštu noseći pod kaputom skoro pa ništa...
FILERI I PRITISCI

FOTO Fileri su joj uništili lice, no ona sad budi maštu noseći pod kaputom skoro pa ništa...

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No, Stankici su loši fileri narušili zdravlje...dugo se oporavljala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025