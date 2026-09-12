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RIBARSKI DANI

Novinar Nove TV prihvatio je izazov u javljanju uživo pa je požalio: 'Moramo se odjaviti...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Novinar Nove TV prihvatio je izazov u javljanju uživo pa je požalio: 'Moramo se odjaviti...'
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Foto: Screenshoot/NovaTv
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Na Ribarskim danima u Kopačevu, novinar Tin Kovačić suočio se s izazovom kušanja ljute papričice, što je rezultiralo komičnim trenutkom tijekom javljanja uživo

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Reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić, bio je na Ribarskim danima u Kopačevu gdje su se okupili mnogobrojni ljubitelji fiša i ostalih baranjskih specijaliteta, a gledatelji Dnevnika Nove TV imali su priliku vidjeti i prilično neugodan izazov za novinara Tina Kovačića. 

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- Otpočeli su Ribarski dani u Kopačevu, manifestacija koja je najveća ovdje u Kopačevu i gdje se okuplja veliki broj ljudi. Počeo se krčkati fiš. Ako me pitate kakav je fiš, naravno, ovdje je najbolji. Ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu, jer to je dio naše tradicije i baštine - rekao je Kovačić prilikom javljanja uživo u Kopačevu, gdje je govorio o manifestaciji te pripremi tradicionalnih baranjskih specijaliteta.

Foto: Screenshoot/NovaTv

Kovačić je i razgovarao s Tamarom Lakatoš, proizvođačicom paprike, koja mu je otkrila da je jedna od tajni dobrog fiša upravo u kvalitetnoj paprici, a Kovačić ju je tada pitao je li istina da je meksička papričica najljuća.

- Ja mislim da je naša ipak ljuća. Jesi li za izazov, da probaš? Ja ću ti je otkinuti, a ti je zagrizi i dobro prožvači. Poslije toga nadam se da si mlijeko pripremio - rekla mu je Tamara Lakatoš.

Kovačić je izazov prihvatio i spremno zagrizao papričicu, a u prvih nekoliko sekundi činilo se kako je sve u najboljem redu. 

- Ne čini se nešto pretjerano ljuta - kazao je Kovačić.

No, nakon nekoliko trenutaka postalo je jasno kako je papričica ljuća nego što je novinar mislio. Kovačić je pokušao nastaviti s javljanjem uživo, no zbog ljutine je sve teže pričao, lice mu se potpuno zacrvenilo, a usred priloga više nije bio siguran što govori.

- Nisam siguran da sad znam što pričam u ovom trenutku - rekao je kroz smijeh. 

Foto: Screenshoot/NovaTv

Nakon što je pokušao završiti javljanje obratio se proizvođačici paprika.

- Joj, Tamara, prevarili ste me, ma kakav Meksiko! Jao, imamo li mlijeka? Moramo se odjaviti - rekao je dok je pokušao doći k sebi od ljutine.

Foto: Screenshoot/NovaTv

Na kraju je ipak uspio poslati poruku gledateljima da posjete Baranju i probaju papriku, a njegovo javljanje uživo izazvalo je smijeh u studiju pa su tako voditelji Dnevnika zaključili 'Mi ovo ne bismo mogli'.

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