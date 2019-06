Novinar se pohvalio: 'Drogu sam konzumirao s Tysonom'

Britanski voditelj i novinar Piers Morgan (54) pušio je marihuanu s boksačem Mikeom Tysonom (52). U intervjuu za Radio Times, Piers je rekao da je to jedini put da je to uradio i to s omiljenim boksačem.

- Mike ima ranč marihuane u Kaliforniji pa sam pušio s njim jer je to tamo legalno - rekao je poznati novinar.

Mike je veliki ljubitelj kanabisa, u Kaliforniji ima ogroman ranč na kojem uzgaja marihuanu, a otvorio ga je nakon što je tamo legaliziran kanabis u rekreacijske svrhe.

Priznao je jednom prilikom da je ponekad pušio tijekom karijere, ali da se samo jednom napušen borio. Kanabis je zasadio na 40 hektara velikoj plantaži, na kojoj ujedno vrši i istraživanja učinka medicinske marihuane.

- Bez obzira na vašu stranu rasprave o marihuani, smatram je manje opasnom od alkohola i cigareta. Nikad nisam vidio sretnijeg, mirnijeg Mikea Tysona - rekao je Piers za strane medije.

Kalifornijski zakon, koji osobama starijim od 21 godine dopušta legalno posjedovanje, transportiranje, nabavu, potrošnju i distribuciju do 28,5 grama marihuane te osam grama koncentrirane marihuane, izglasan je na referendumu 2016. U istom zakonu stoji i da odrasle osobe smiju uzgojiti šest biljaka po kućanstvu. A prodaja kanabisa u medicinske svrhe legalna je od 1996.