Novo lice estrade: Profesionalni rukomet otpisao je zbog glazbe

Jedan je od rijetkih pjevača za kojim su žene 'poludjele' i prije većih hitova, a sudeći po brojnim porukama koje dobiva, izgleda da će s novim ljetnim singlom i samom pojavom oduševiti ženski dio publike

<p>Pravo osvježenje na glazbenoj sceni neki su već zapazili i lani, kada je <strong>Alena Vlahovića </strong>(26) u 'RTL Zvijezdama' članica žirija <strong>Andrea Andrassy</strong> prokomentirala da je izgledom spoj 'Gospodina Savršenog', <strong>Ivana Šarića</strong> te <strong>Petra Graše</strong>.</p><p>- Ja vidim njega, iza njega ovo more i palme. Čovječe, meni je ludilo! - nadovezala se <strong>Nina Badrić</strong>.</p><p>Posjetitelji klupskih svirki znaju ga i po odličnim nastupima u hrvatskim klubovima. Pjevač samom svojom pojavom privlači mnoge ženske poglede, a prije same glazbene karijere profesionalno se bavio rukometom. Alen je i fitness trener, no sve je to ostavio zbog glazbe koja ga prati kroz cijeli život.</p><p>S prvom pjesmom 'Ludilo do zore' 2014. koju je sam napisao, iako je tek izašao na glazbeno tržite, zaradio je preko pola milijuna pregleda. Potom je plesne ritmove nešto ublažio prekrasnom baladom 'Na Božić dolaziš'. Iste godine i napravio pauzu, kako bi se posvetio fakultetu. Privodeći kraju svoje akademske obaveze pojavio se lani na 'RTL Zvijezdama', te je ponovno zakoračio u glazbene vode.</p><p>Jedan je od rijetkih pjevača za kojim su žene 'poludjele' i prije većih hitova, a sudeći po brojnim porukama koje dobiva, izgleda da će s novim ljetnim singlom 'Latina' i samom pojavom itekako oduševiti ženski dio publike. Nova pjesma pravi je ljetni plesni hit, a atraktivni kadrovi spota za ovu pjesmu snimani su od centra Zagreba do naše obale.</p><p>- Spot smo snimali točno na moj rođendan pa smo odlučili proslaviti na kvalitetan način i to ovjekovječiti u samom spotu - otkrio je pjevač.</p><p>Na pitanje tko je zapravo Latina u pjesmi Alen odgovara: 'Latina je svaka žena koja se ne boji pokazati svoju energiju; ona je strastvena, poletna i vatrena. Pjesma je pisana za jednu ženu i to onu posebnu! Svatko od nas muškaraca ima svoju Latinu, onu jednu zbog koje sve ostale padaju u drugi plan'.</p><p>Zavodljivi mladi pjevač, koji nalikuje glumcima iz trenutačno popularnih turskih sapunica, na tekstu pjesme surađivao je s autoricom i pjevačicom<strong> Antonijom Šolom</strong>, a uz Alena na glazbi je radio i gitarist <strong>Jan Jakovljev</strong>. Dašak španjolskog ritma u pjesmu je aranžmanom ugradio <strong>Sven Gleđa</strong>, a video spot uradak je <strong>Peekzija</strong>, odnosno<strong> Petra Zirduma</strong>. Latina donosi vrući ljetni ritam i zarazan refren upakirane u atraktivne kadrove spota, koji će publiku odvući u prave čari ljetne zabave. </p>