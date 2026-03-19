TEŠKE ODLUKE

Novo poglavlje na plemenskom vijeću u Survivoru: Skratile su vam se opcije za glasovanje

Foto: NOVA TV

Nakon što su ostali bez Ronalda, Barbare i Elizabeth, pred njima će se otvoriti novo izazovno poglavlje. Vlado će jasno istaknuti težinu situacije riječima: "Večeras je pred vama najteže vijeće do sada"

Žuto pleme u 'Survivoru' suočit će se s možda i najtežim trenutkom dosadašnjeg puta. Iza njih će biti tri iznimno zahtjevna tjedna obilježena pobjedama, porazima, ozljedama i odlascima koji su duboko uzdrmali njihov tim. Nakon što su ostali bez Ronalda, Barbare i Elizabeth, pred njima će se otvoriti novo izazovno poglavlje.

Foto: NOVA TV

Vlado će jasno istaknuti težinu situacije riječima:

- Večeras je pred vama najteže vijeće do sada. Skratile su vam se opcije kada je glasovanje u pitanju. Možete glasovati samo za muškarce i pritisak na to što ćete napisati na papirićima je puno veći nego na bilo kojem vijeću do sada.

Foto: NOVA TV

Dodatnu težinu cijelom trenutku dat će činjenica da kandidatkinja Ana Mamut zbog narušenog zdravstvenog stanja i dalje ne može sudjelovati u izazovima.

Foto: NOVA TV

- Shvatila sam da su u ovom trenutku želje jedno, mogućnosti drugo i da stvarno ne mogu glavom kroz zid nekad, makar bih htjela - zaključuje Ana.

Foto: NOVA TV

U trenutku kada je žuto pleme već brojčano smanjeno, večer će pred njih staviti i novu tešku odluku: dvojica muškaraca bit će izabrani za eliminacijsku borbu, a prostora za pogrešku gotovo da više neće biti. Tko će biti izglasan za novi eliminacijski izazov ne propustite doznati večeras u novoj epizodi Survivora!

