Novo vaganje: Biserka i Josipa imale su najlošije rezultate...

Mario i Luka su posljednji par koji ide na vaganje, a Mario je prvi stao na vagu, koja je još jednom u njegovu slučaju pokazala plus. Naime, Mario ima 0,4 kg više nego što je imao na prošlom vaganju te sada ima 124,1 kilogram. Luka je ipak uspio nadoknaditi to što je Mario imao plus jer je izgubio 4,5 kilograma. Time su na dnu ljestvice, ispod crvene linije, ostale Biserka i Josipa koje napuštaju show.

Za razliku od prijašnjih kandidata, Josipa i Biserka dobile su priliku svoja pisma obećanja pročitati u kući. Josipa je čitala prva, a napisala je kako ju je frustriralo što ne može obući ono što želi i uvijek je morala birati mušku odjeću. Zahvalila se prijateljima koji su je podržavali i koji su joj postali druga obitelj.

Foto: RTL

Biserka je napisala kako joj je bilo jako teško ostaviti svoju kćer u suzama kada je krenula u 'Život na vagi'. Želi biti kao i drugi i da je ne gledaju samo kroz njezinu debljinu nego da primijete njezine vrline. Dan nakon vaganja, treneri Sanja i Mario dolaze kandidatima u posjet kako bi ih motivirali za dalje, ali i kako bi prokomentirali zašto su Josipa i biserka napustile show. Drugi kandidati smatraju da su prerano odustale od sebe samih te da su se prekasno pokrenule. Nakon razgovora dočekao ih je izazov kakvom se nisu nadali.

Marijana Batinić im je objasnila da mogu birati žele li kilogram prednosti na vaganju ili trenere. Odnosno, ako prihvate kilogram prednosti, tjedan dana trenirat će bez trenera. Domagoj i Irena su prvi išli na izazov i odabrali su kilogram prednosti jer smatraju da mogu odraditi treninge i bez Sanje i Marija.

Foto: Morana Lerga

Petar i Marijo su ipak odabrali trenere jer smatraju da ipak još mogu oni iz njih izvući ono najbolje. Marko i Alen su dvojili jer je Marko odmah rekao da bi trenera, ali Alen je smatrao da može biti i bez trenera. Alen je bio uvjerljivi u svojim argumentima, pa je Marko na kraju popustio te su odlučili ipak uzeti kilogram prednosti. Luka i Mario su prilično odlučno rekli da radije biraju trenere jer ih oni mogu motivirati.

Foto: RTL

Iako su dosad djelovali kao skladan par, odluka da prihvate kilogram prednosti posvađala je Marka i Alena. Marko je nezadovoljan što je popustio Alenu jer smatra da im neće ništa dobroga donijeti to što imaju kilogram prednosti te da će ionako nakon izlaska trenirati bez trenera, a da sada trebaju iskoristiti to što imaju.

Foto: rtl promo

Kandidati koji su odabrali trenere počeli su odrađivati treninge dok su dva para – Irena i Domagoj, Marko i Alen sami osmislili svoje treninge. Poslije treninga kandidati su očekivali posebnoga gosta iznenađenja, no pojavio se Mario Mlinarić koji ih je ovaj put pokušao motivirati riječima, a ne samo treningom. Kandidati su igrali i igru povjerenja u kojoj se pokazalo da se Alen još uvijek boji vjerovati ljudima jer je previše puta bio razočaran.