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ZAVODILA OBJEKTIVE

Novopečena gospođa Ronaldo izbacila bujni dekolte u Veneciji

Georgina Rodríguez privukla je sve poglede trećeg dana Venecijanskog filmskog festivala. Na crveni tepih stigla je u elegantnoj tamnoplavoj kombinaciji, a strukirani sako s dubokim dekolteom dodatno je naglasila raskošnom svjetlucavom ogrlicom. Pred okupljenim fotografima nije se držala samo klasičnih poza. Okretala se prema objektivima, zabacivala dugu smeđu kosu i samouvjereno odradila svoj mali show na crvenom tepihu
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83rd Venice International Film Festival - Screening of the movie "Mr. Nelson, Did you Kill People?" in competition
Foto Yves Herman
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Foto: Yves Herman
Komentari 5

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