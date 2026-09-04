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Novopečena gospođa Ronaldo izbacila bujni dekolte u Veneciji
Georgina Rodríguez privukla je sve poglede trećeg dana Venecijanskog filmskog festivala. Na crveni tepih stigla je u elegantnoj tamnoplavoj kombinaciji, a strukirani sako s dubokim dekolteom dodatno je naglasila raskošnom svjetlucavom ogrlicom. Pred okupljenim fotografima nije se držala samo klasičnih poza. Okretala se prema objektivima, zabacivala dugu smeđu kosu i samouvjereno odradila svoj mali show na crvenom tepihuDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu