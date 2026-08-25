Novopečena gospođa Vrsaljko boluje od neizlječive bolesti

Kaja Vidmar, novopečena supruga našeg bivšeg nogometnog reprezentativca, Šime Vrsaljka, već se dulje vrijeme bori s Crohnovom bolešću, odnosno kroničnom i neizlječivom upalnom bolešću crijeva te autoimunom bolešću štitnjače, Hashimotom o čemu je pričala prije četiri godine u intervjuu za Story.

Foto: Instagram/Kaja Vrsaljko

- Inače, sa svojih 27 godina već sam doživjela puno životnih prekretnica pa mogu reći da, bez obzira na svoju mladost, mogu dati neki iskusan savjet i podijeliti svoje mišljenje o Croh­novoj bolesti, koja mi je danas bolje, hvala Bogu, ili autoimunoj bolesti štitnjače Hashimoto s kojom živim - rekla je tada.

Podsjećamo, slovenska dizajnerica i poduzetnica proteklog se vikenda udala za našeg bivšeg nogometnog reprezentativca Šimu Vrsaljka. Svadbeno slavlje održalo se Kraljevskim vinogradima, brežuljku iznad Petrčana kraj Zadra. Vjenčanju su prisustvovali mnoge zvijezde hrvatskog nogometa, a Vrsaljku je kum bio nekadašnji suigrač iz reprezentacije, Danijel Subašić, koji mu je kao svadbeni dar poklonio magarca.