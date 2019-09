Nuša iz Gospodina Savršenog: Volim muškarce u uniformama

Za ljubav u showu 'Gospodin Savršeni' bori se pjevačica Nuša Rojs (28). Slovenka je svojim šarmom počela zavoditi Miju Matića (27) te je 'zaradila' dvije ruže za prolazak u daljnji krug showa. Nušu i Miju posebno veže činjenica što 'Savršeni' gasi požare, a Nuša je prije dvije godine snimila pjesmu posvećenu upravo vatrogascima i nazvala ju 'Ponosna gasilka'.

Iako mu ju još nije pjevala svoje stihove nada se da će to učiniti uskoro.

- Na pjesmu sam i jako ponosna zato što dobivam puno poruka od djece koja su mi pisala kako će sad i oni biti vatrogasci i kako su se upisali u vatrogasno društvo i uče o tome. I od pionira sam dobila snimke kako pjevaju moju pjesmu dok se voze na natjecanje u vatrogastvu. Ta spoznaja da nisam napisala samo još jednu pjesmu za fešte, nego da stvarno imam neki utjecaj na ljude i njihove odluke odmalena, to mi je nevjerojatno - smatra Slovenka.

Posebno joj se sviđaju muškarci u uniformama, a kako kaže, još više muškarci koji svoje uniforme sami peglaju.

U Hrvatskoj je već nastupala, ali bi voljela otići i na CMC festival.

- Nastupala sam u Poreču za našu djecu koja tamo ljetuju preko udruge prijatelji mladih. I ja sam tamo ljetovala kao dijete, zato mi je i bilo tako posebno vratiti se ondje. Željela bih nastupiti i za hrvatsku publiku, da vidim kako bi im se svidjelo. Znam da govorim dobro hrvatski, ali što se tiče pjesama, mislim da sam puno bolja, mogu dobro imitirati i pjevati pjesme svih poznatih hrvatskih pjevačica. Željela bih ići na neki veći festival, recimo na CMC jer je poznat i u Sloveniji i neki su naši pjevači već su nastupili tamo - rekla nam je Nuša.

Istaknula je kako Mijo i djevojke u kući ne razumiju baš uvijek sve što kaže, ali da shvate iz konteksta što želi reći.

- Mijo mi da dovoljno vremena i pomogne mi oko nekih riječi koje tražim kako bih završila rečenicu. Iz toga mogu zaključiti da je strpljiv i suosjećajan, što su mi top vrline kod muškarca. Teže je komunicirati nego što sam mislila da će biti, nije tako spontano kao što bi bilo da govorim na svom jeziku. No možda je i bolje tako jer inače druge cure ne bi došle na red za razgovor s njim - našalila se.

Nije joj zanimljiv samo Mijo, kaže, već i cijela situacija. Vjeruje u intuiciju jer je dosad nije prevarila pa je zato skupila hrabrost i i otišla u drugu državu boriti se za muškarca kojeg nije ni poznavala niti je znala kako izgleda.

- Ne samo da je totalno moj tip, idealna visine, svijetla kosa, plave oči, brine se za svoje tijelo, dušu, ima lijep glas, zna plesati, nego među nama ima i toliko sličnosti: vatrogasci smo, volimo pivo, moj je datum rođenja 1.7., a njegov 7.1... Oboje smo rođeni u Sloveniji…To mi je tako čudno da mi je već smiješno. Nemam nikakve sumnje da sam na pravom mjestu - istaknula je.

U showu na djevojke nije gledala kao na neku opaku konkurenciju već je bila znatiželjna tko su djevojke, razgovarala je sa svima i gradila mišljenje o njima.

- Nije tu bilo za mene najbolje ili najgore, sve su mi bile zanimljive i posebne, nakon toga vrijeme je pokazalo tko mi najviše odgovara za društvo, a tko ne. Zato gledajte. Nisam išla u show da bih si tražila prijatelje ili neprijatelje, ali to se uvijek nađe samo po sebi. Ja sam takva kakva jesam, nemam neku strategiju po kojoj osvajam. Zapravo, uopće ne osvajam, pustim da budem zavedena ako nekoga želim, ali to zna potrajati. Prije toga želim ga što bolje upoznati da budem sigurna da i ja i on to želimo. Inače sam vrlo otvorena, ljubazna prema svima, nasmijana, mogu o svemu razgovarati, što ponekad ljudi pomiješaju s flertovanjem, zato moram paziti s kim na kakav način razgovaram - govori nam Nuša.

Najdulja veza trajala joj je dvije i pol godine, a Slovenka je otvoreno rekla kako je najsretnija kad je u prirodi i kad u potpunosti zaboravi na telefon i društvene mreže.

- Prvo sam koristila Facebook i Instagram samo za najave svojih pjesama i svega što se tiče muzike i promocije, a onda su me ljudi počeli pitati što jedem da sam tako sitna, kakve vježbe radim, gdje kupujem stvari, kako sam tako uvijek pozitivna... Zato sam počela i objavljivati snimke i fotografije iz privatnog života. Ako kome koristi da vidi što jedem, kako vježbam pa da onda i on sam napravi neke promjene, zašto ne?! Shvatila sam da ljudi cijene poznate osobe i misle da su te osobe savršene i zbog toga ne cijene sebe, jer sebe ne vide na takav način - kaže i nastavlja:

- Zato objavljujem fotografije i snimke i kad sam nenašminkana, u staroj trenirki, želim pokazati da nisam ništa više od nikoga i želim da i oni vide da smo svi isti, da cijene svoj život i sebe. Svaki dan objavim nešto s mišlju da ću barem nekoga nasmijati ili mu uljepšati dan. Ja znam najbolje kako je kad si sam i misliš najgore o sebi i znam da me i takvi ljudi prate. Zašto ne bi na takav način napravila nešto lijepo za njih?!

