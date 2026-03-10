Nuša ogorčena Petrovom odlukom, djevojke bez zadrške: 'Možda se spusti na zemlju'

Među preostalim natjecateljicama 'Gospodina Savršenog' zavladali su osjećaji nepravde, ljubomore i otvorenog rivalstva. Najveću buru emocija izazvao je Petrov odabir da ostatak večeri provede sa Žaklinom. Posebno je pogođena bila Nuša, koja je smatrala da je spoj trebao pripasti njoj.

"Iskreno, jest mi problem što je izabrao Žaklinu jer uopće ne vidim konekciju između njih dvoje", izjavila je vidno uzrujana, dodavši kako se Žaklina od početka žalila na sve, od plesa do samog izlaska. Svoj bijes nije usmjerila samo na suparnicu, već i na samog Petra. "Ja sam htjela ići. Mislim da sam ja zaslužila ići. Ljuta sam na Petra i to je to", zaključila je, jasno dajući do znanja da se osjeća iznevjereno.

Njezino raspoloženje nije promaklo ni ostalim djevojkama, koje su odmah počele analizirati situaciju.

Povratak Maje i Nuše s grupnog spoja u vilu opisan je kao "prizor kao da su došle sa sahrane". Njihova tišina i manjak entuzijazma protumačeni su ne kao umor, već kao posljedica suočavanja s odbijanjem. Lara iznijela je oštru analizu, tvrdeći da su obje bile uvjerene kako su osvojile Petra te da ih je njegov odabir prizemljio. "Mislim da je Nuši danas bio Dan D jer je dobila odbijanje. Mislim da su se njih dvije toliko smirile, ne zato što su umorne, nego zato što su obje dobile odbijenicu. Možda se sad malo spuste na zemlju", bio je jedan od komentara.

Nušu su neke prozvale i reality igračem", optužujući je da je njezina naklonost prema Petru samo strategija nakon što je kod Karla naišla na zatvorena vrata. Sjetimo se da je prije deset dana bila ludo zaljubljena u Karla i da ga je gledala apsolutno istim okicama kojima sada gleda Petra", primijetile su djevojke, dovodeći u pitanje iskrenost njezinih osjećaja.

Prije toga, Sofija, Anđela i Ivona razgovarale su pored bazena o Anđelinom sukobu s Majom. "Ove djevojke se nisu naučile nositi s karakterom kao što je Maja, a ona je za mene sitna riba", poručila je Anđela.

Sofija je spomenula da se Anđela, Ivona i Žaklina najviše odvajaju od cura. "Ja kad se družim, nastane drama", kazala je Anđela.

Ivona je prokomentirala da i dalje osjeća netrpeljivost prema njima. "Ja mislim da djevojke nemaju nikakvo mišljenje o meni. One misle da sam ja tu prolazni lik. Ja se s curama ne svađam, ali najviše se družim s onima koji mi odgovaraju. Evo na primjer Maja, ja ne mogu ništa reći i djevojka odmah skače", poručila je Kaja.