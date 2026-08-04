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NEMA KRAJA RASPRAVI

O Houdekovoj kritici pjevačice mišljenje ima i slavna glumica

Piše Magdalena Mucić,
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O Houdekovoj kritici pjevačice mišljenje ima i slavna glumica
Zagreb: Glumica Daria Lorenci Flatz | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija
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Nakon što su svoje mišljenje o pjevanju Duške Brčić-Šušak dali Jacques Houdek, operna pjevačica Irena Parlov, Neven Ciganović i velika Josipa Lisac, u raspravu se uključila i Daria Lorenci Flatz

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Glumica Daria Lorenci Flatz komentirala je raspravu koja se razvila oko mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak, nakon što je Jacques Houdek kritizirao njen nastup na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću.

Podsjetimo, Jaques je ispod snimke koju je Duška objavila na Instagramu napisao da Duška 'urla' i da ga 'duša boli' dok ju sluša te da mlada pjevačica očito ima problema s glasnicama te da treba potražiti pomoć liječnika. 

- Duška hitno, hitno mora pronaći pomoć za svoj glas. Sjećam se je, još kao klinke, talentirana, ali oduvijek je krivo koristila aparat, oduvijek promukla, pa i kao djevojčica… To je odavno iz akutnog prešlo u kronično stanje… uskoro neće uopće biti glasa, to je nažalost činjenica koja se jasno čuje... Želim joj svako dobro, kao i svim mladim pjevačima, od srca i neka se osvijeste i paze na svoj glas - poručio je pjevač. 

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Pjevačica mu je zatim odgovorila da je bila na pregledu i da su joj glasnice potpuno zdrave. Dodala je da razumije da se nekome možda ne sviđa njezina izvedba, no da je zdravstveno u redu. No, ni tu nije bio kraj, jer se nakon toga javila i operna pjevačica Irena Parlov koja se složila s Jacquesom, zatim Neven Ciganović, pa i Josipa Lisac koja je raspravu prokomentirala na svom koncertu na Hvaru. Iako nikoga nije imenovala, bilo je jasno o kome se radi.

Foto: Instagram

- A što se dogodilo? Ženska je zapjevala zapravo! Opustila se, to su bile Oliverove večeri. Nekima se to nije svidjelo, pa čak i nekim našim glazbenim kolegama. A što to zapravo znači? To znači da joj ne daješ slobodu da se izrazi. Da nauči. Da joj ne daješ mogućnost ni podršku. Možda sada nije bila tako dobra, ali možda za nekih mjesec, dva, godinu bude najbolja. Treba imati altruizam u sebi, nositi jedan ljudski poriv da nikada ne osuđuješ. Jer gdje je istina? Pa istinu ima svatko svoju. Znate o čemu govorim. Svi moramo imati tu slobodu izražavanja, a onda se tu vidi tko je dobar, a tko nije dobar, onda je sve vrlo jednostavno. Dapače, meni se to sviđa, nekima od nas se sviđa - rekla je Lisac.

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Daria Lorenci Flatz prvo je istaknula da se inače ne upliće u javne rasprave, no ovog puta je odlučila napraviti iznimku. Smatra da bi savjete, čak i kada dolaze iz najbolje namjere, trebalo uputiti izravno osobi kojoj su namijenjeni.

- Iako su savjeti vjerujem dobronamjerni, evo jedan savjet za dobronamjerne - pišite ženi privatno u inbox, meni je to nekako pristojno, a javno jedni druge ako ne možemo pohvaliti, možemo šutjeti - napisala je glumica i dodala da joj je teško zamisliti da se kolege u glumačkom svijetu na ovaj način savjetuju u javnosti. Za razliku od Jaquesa, Dariji se Duškina izvedba svidjela.

- Ako već želite kolegici pomoći, lijepo bi bilo da joj ne dijelite javne savjete. Mislim da ih nije ni tražila. Duška, meni ste top - napisala je Lorenzi Flatz.

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