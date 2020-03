O selidbi Harryja i Meghan u Los Angeles oglasio se i Trump

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Princ Harry i Meghan napustili Kanadu, žive u Los Angelesu...

Prema pisanju stranih medija, Meghan Markle (38) i princ Harry (35) preselili su se iz Vancouvera u Los Angeles. Tamo će Markle lakše ganjati glumačku karijeru koju je ostavila zbog kraljevske obitelji. Kanadska vlast nije htjela platiti njihove zaštitare, a ne želi ni američka, o čemu se oglasio i američki predsjednik Donald Trump (73).

- Sada su napustili Kanadu i preselili se u Sjedinjene Države, ali SAD neće plaćati za njihovo osiguranje. Neka sami plate! - napisao je na Twitteru i poslao jasnu poruku supružnicima.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!