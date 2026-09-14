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VELIKI POVRATAK

Oasis su najavili novu turneju: Evo gdje ih sve možete slušati

Piše Stela Kovačević,
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Oasis su najavili novu turneju: Evo gdje ih sve možete slušati
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Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION
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Najavu turneje bend je popratio kratkim trailerom u kojem se izmjenjuju arhivske snimke iz njihovih slavnih dana i kadrovi s prošlogodišnjeg povratka

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Liam i Noel Gallagher ponovno će zajedno stati na pozornice. Oasis su službeno najavili turneju 'Oasis Live ’27', koja donosi čak 38 koncerata u Velikoj Britaniji, Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a posebna gošća na svim datumima bit će Richard Ashcroft.

Nakon mjeseci nagađanja obožavatelja putem društvenih mreža i najava glazbenika, Oasis su konačno potvrdili ono čemu su se mnogi nadali - njihov veliki povratak neće završiti nakon aktualne turneje. Bend predvođen braćom Liamom i Noelom Gallagherom 2027. ponovno kreće na put, i to s turnejom 'Oasis Live ’27'.

Oasis' first show in 15 years, at Cardiff Principality Stadium
Foto: Suzanne Plunkett

Turneja počinje 21. svibnja u Glasgowu, gdje će Oasis čak pet puta nastupiti na Celtic Parku. Nakon toga slijedi niz koncerata u Manchesteru, sa čak 11 nastupa na stadionu Etihad. U srpnju idu dalje, pa sviraju u Münchenu, Barceloni, Amsterdamu, Parizu i Rimu.

Američki dio turneje počinje u kolovozu, a Oasis će ondje održati po tri koncerta u Bostonu i Las Vegasu. U Bostonu će nastupiti na stadionu Gillette, dok ih u Las Vegasu čeka Allegiant Stadium. Iako je njihov povratnički 'Live ’25' obilježio i povratak u Sjevernu Ameriku, ovaj će put svirati na lokacijama na kojima dosad nisu nastupali u sklopu reunion turneje.

Oasis' first show in 15 years, at Cardiff Principality Stadium
Foto: Suzanne Plunkett

- S iznimkom povratničkih koncerata u Manchesteru, na turneji ćemo nastupati na potpuno novim lokacijama u odnosu na Oasis Live ’25“ - poručili su iz benda.

Oasis' first show in 15 years, at Cardiff Principality Stadium
Foto: Suzanne Plunkett

Završnica turneje bit će posebno nostalgična. Nakon dva koncerta u irskom Slane Castleu, Oasis se u rujnu vraćaju u Knebworth Park, gdje će održati četiri nastupa. Upravo je Knebworth jedno od najvažnijih mjesta u povijesti benda - Oasis su ondje 1996. održali legendarne koncerte pred golemim brojem obožavatelja, a njihovi nastupi ostali su zabilježeni i u dokumentarcu Jakea Scotta iz 2021. godine.

Najavu turneje bend je popratio kratkim trailerom u kojem se izmjenjuju arhivske snimke iz njihovih slavnih dana i kadrovi s prošlogodišnjeg povratka, nakon čega kreće 'Morning Glory?' i otkrivaju se novi datumi.

- Počnimo slaviti - poručili su Oasis pa dodali kako se, nakon 'razdoblja promišljanja', 'najštetnija popkulturna sila u novijoj britanskoj povijesti' vraća kako bi ponovno 'podigla raspoloženje ljudi'.

Oasis reunion
Foto: Lucy North/PRESS ASSOCIATION

Ulaznice neće odmah biti dostupne svima. Obožavatelji se najprije moraju registrirati putem službene stranice benda, i to do četvrtka, 17. rujna u 17 sati, po našem vremenu. Oni koji budu odabrani dobit će jedinstveni, neprenosivi kod za pristup prodaji. Termini prodaje u SAD-u razlikovat će se ovisno o gradu, a prvi će biti otvoreni u petak, 25. rujna.

Oasis su se na pozornice vratili 2025. godine nakon gotovo 16 godina od posljednjeg zajedničkog nastupa Liama i Noela Gallaghera. 

Oasis Live ’27 – datumi:

  • 21., 23., 25., 28. i 29. svibnja - Glasgow, Celtic Park
  • 4., 6., 8., 11., 12., 15., 18., 19., 22., 25. i 26. lipnja - Manchester, Etihad Stadium
  • 2. i 3. srpnja - München, Allianz Arena
  • 10. i 11. srpnja - Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys
  • 16. i 17. srpnja - Amsterdam, Johan Cruijff Arena
  • 23. i 24. srpnja - Pariz, Stade de France
  • 29. i 30. srpnja - Rim, Stadio Olimpico
  • 10., 13. i 14. kolovoza - Boston, Gillette Stadium
  • 20., 21. i 24. kolovoza - Las Vegas, Allegiant Stadium
  • 4. i 5. rujna - Slane Castle, Irska
  • 11., 12., 18. i 19. rujna - Knebworth Park, Velika Britanija

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