Najavu turneje bend je popratio kratkim trailerom u kojem se izmjenjuju arhivske snimke iz njihovih slavnih dana i kadrovi s prošlogodišnjeg povratka
Oasis su najavili novu turneju: Evo gdje ih sve možete slušati
Liam i Noel Gallagher ponovno će zajedno stati na pozornice. Oasis su službeno najavili turneju 'Oasis Live ’27', koja donosi čak 38 koncerata u Velikoj Britaniji, Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a posebna gošća na svim datumima bit će Richard Ashcroft.
Nakon mjeseci nagađanja obožavatelja putem društvenih mreža i najava glazbenika, Oasis su konačno potvrdili ono čemu su se mnogi nadali - njihov veliki povratak neće završiti nakon aktualne turneje. Bend predvođen braćom Liamom i Noelom Gallagherom 2027. ponovno kreće na put, i to s turnejom 'Oasis Live ’27'.
Turneja počinje 21. svibnja u Glasgowu, gdje će Oasis čak pet puta nastupiti na Celtic Parku. Nakon toga slijedi niz koncerata u Manchesteru, sa čak 11 nastupa na stadionu Etihad. U srpnju idu dalje, pa sviraju u Münchenu, Barceloni, Amsterdamu, Parizu i Rimu.
Američki dio turneje počinje u kolovozu, a Oasis će ondje održati po tri koncerta u Bostonu i Las Vegasu. U Bostonu će nastupiti na stadionu Gillette, dok ih u Las Vegasu čeka Allegiant Stadium. Iako je njihov povratnički 'Live ’25' obilježio i povratak u Sjevernu Ameriku, ovaj će put svirati na lokacijama na kojima dosad nisu nastupali u sklopu reunion turneje.
- S iznimkom povratničkih koncerata u Manchesteru, na turneji ćemo nastupati na potpuno novim lokacijama u odnosu na Oasis Live ’25“ - poručili su iz benda.
Završnica turneje bit će posebno nostalgična. Nakon dva koncerta u irskom Slane Castleu, Oasis se u rujnu vraćaju u Knebworth Park, gdje će održati četiri nastupa. Upravo je Knebworth jedno od najvažnijih mjesta u povijesti benda - Oasis su ondje 1996. održali legendarne koncerte pred golemim brojem obožavatelja, a njihovi nastupi ostali su zabilježeni i u dokumentarcu Jakea Scotta iz 2021. godine.
Najavu turneje bend je popratio kratkim trailerom u kojem se izmjenjuju arhivske snimke iz njihovih slavnih dana i kadrovi s prošlogodišnjeg povratka, nakon čega kreće 'Morning Glory?' i otkrivaju se novi datumi.
- Počnimo slaviti - poručili su Oasis pa dodali kako se, nakon 'razdoblja promišljanja', 'najštetnija popkulturna sila u novijoj britanskoj povijesti' vraća kako bi ponovno 'podigla raspoloženje ljudi'.
Ulaznice neće odmah biti dostupne svima. Obožavatelji se najprije moraju registrirati putem službene stranice benda, i to do četvrtka, 17. rujna u 17 sati, po našem vremenu. Oni koji budu odabrani dobit će jedinstveni, neprenosivi kod za pristup prodaji. Termini prodaje u SAD-u razlikovat će se ovisno o gradu, a prvi će biti otvoreni u petak, 25. rujna.
Oasis su se na pozornice vratili 2025. godine nakon gotovo 16 godina od posljednjeg zajedničkog nastupa Liama i Noela Gallaghera.
Oasis Live ’27 – datumi:
- 21., 23., 25., 28. i 29. svibnja - Glasgow, Celtic Park
- 4., 6., 8., 11., 12., 15., 18., 19., 22., 25. i 26. lipnja - Manchester, Etihad Stadium
- 2. i 3. srpnja - München, Allianz Arena
- 10. i 11. srpnja - Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys
- 16. i 17. srpnja - Amsterdam, Johan Cruijff Arena
- 23. i 24. srpnja - Pariz, Stade de France
- 29. i 30. srpnja - Rim, Stadio Olimpico
- 10., 13. i 14. kolovoza - Boston, Gillette Stadium
- 20., 21. i 24. kolovoza - Las Vegas, Allegiant Stadium
- 4. i 5. rujna - Slane Castle, Irska
- 11., 12., 18. i 19. rujna - Knebworth Park, Velika Britanija
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+