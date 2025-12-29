Obavijesti

VELIKA PROSLAVA

Obilježava se Dan dvorane Lisinski & Komedija: 50 godina prijateljstva je praznik mjuzikla

Foto: Komedija/Ines Novković

Povodom proslave 52. rođendana Lisinskog i 75. obljetnice Komedije, večeras će u Lisinskom s ansamblom Komedije biti istinski Praznik mjuzikla s ulomcima iz najvećih zajedničkih uspješnica

U riječima 50 GODINA PRIJATELJSTVA – PRAZNIK MJUZIKLA sažeta je bit Dana Dvorane Lisinski ove godine, dvorane koja pod svojim krovom 52. rođendan slavi sa Zagrebačkim gradskim kazalištem Komedija. Jer, ove se godine navršilo pola stoljeća od praizvedbe prve hrvatske rock-opere, Komedijina Gubec-bega, pod kupolom tada mlade ali već omiljene, reprezentativne koncertne dvorane.

Ta predstava nikad ne bi postala hit za povijest da nije od početka postavljena na raskošnoj pozornici Velike dvorane, uz punu potporu prvog ravnatelja Ive Vuljevića i cijelog njegova tima. U gledalištu je svaku izvedbu vidjelo četiri puta više ljudi nego bi ih moglo u dvorani Komedije!

Foto: Komedija/Saša Novković

Tako su Branko Blaće, Josipa Lisac i plejada legendi Komedije, u režiji njezina maga Vlade Štefančića i nezaboravnoj scenografiji Drage Turine, započeli niz od 181 izvedbe u Lisinskom sve do 1984. godine. Još 31 put gostovali su u zemlji i inozemstvu, pred ukupno 438.087 gledatelja.

Nakon tog legendarnog djela Ivice Krajača, Karla Metikoša i Miljenka Prohaske, do danas je Lisinski neprekidno dom najboljih mjuzikla i rock-opera Komedijine kuće, od hrvatskih djela do svjetskih hitova. Nezamjenjivo je tu ime našeg kralja mjuzikla, velikog i svestranog Alfija Kabilja. Njegova legendarna i svevremenska Jalta, Jalta – kako je samo danas aktualna! – također je sjajno postavljana u najvećoj hrvatskoj koncertnoj dvorani, kao i domaći i strani hitovi Grička vještica, Jadnici, Crna kraljica, Jesus Christ Superstar i Kosa, a Ljepotica i Zvijer i danas je u programu u Lisinskom.

Zanimljivo, 1977. godine u palači glazbe postavljena je i danas (uglavnom) zaboravljena rock-opera HO-RUK: samo ime govori da su tema bile – omladinske radne akcije. „Bio je to ustupak vremenu“, kratko i točno kažu danas u Komediji.

A što reći za sve spektakle koji su izdržali ispit vremena, naravno i svjetske uspješnice, nego da su tvorci legendarnih Jadnika nakon zagrebačke premijere 1982. godine – inače prve u svijetu poslije pariške praizvedbe – priznali da im je naša predstava bolja!

Foto: Ines Novkovic

Komedija je u Lisinskom postavljala i svoje glazbeno-scenske predstave „skrojene“ za vlastitu dvoranu, iz redovnog repertoara, od Jalte do Čovjeka iz Manche, Dunda Maroja ’72, O'kaja, Splitskog akvarela, Ivana od leptira, Vjenčanog lista, Aplauza, Zemlje smiješka, Briljantina i Ruže na asfaltu. Ne čudi da je na predstavljanju ovogodišnje svečanosti Komedijina zvijezda Mila Elegović nadahnuto rekla: „Lisinski je naš drugi dom. Na njegovoj velikoj pozornici umjetnik može stalno napredovati jer ona ga i potiče na to!“

I dok će Lisinski mladenački proslaviti svoj 52. rođendan, a Komedija se na svoju 75. obljetnicu priprema za povratak u obnovljeno kazalište premijerom mjuzikla Radio Dubrava 10. veljače, večernji koncert u Lisinskom 29. prosinca, s ansamblom Komedije, bit će istinski Praznik mjuzikla s ulomcima iz najvećih zajedničkih uspješnica. Jer, upravo su te dvije kulturne ustanove sinonimi za toliko omiljen glazbeni žanr.

„Komedija je kuća vedrine, a Lisinski hram umjetnosti, ali i vedrine. Veseli nas i idućih 50 godina prijateljstva“, poruka je ravnateljice Lisinskog Nine Čalopek.

Foto: Ines Novkovic

Komedijin kroničar i znalac Davor Schopf, suautor (s dr. sc. Lucijom Ljubić) Komedijine nove monografije Osmijeh Zagreba i autor izložbe o polustoljetnoj suradnji s Lisinskim (u predvorju Velike dvorane trajat će do proljeća!) iznio je precizan podatak: „Imali smo 565 zajedničkih izvedbi dosad, koje je vidjelo oko milijun ljudi“!

A ravnateljica Komedije Uršula Cetinski dodaje: „Sve je to priča i o Zagrebu i njegovoj prošlosti!“

