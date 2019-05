Obilne porcije Kikija su koštale dobrih ocjena: 'Bilo je masno...'

U novoj epizodi showa 'Večera za 5 na selu' baranjski Istrijan Kristijan Benić – Kiki ugostio je Jasnu, Pantu, Zdenku i Karlu na svojoj prekrasnoj terasi u mjestu Kukci kraj Poreča. Kiki je za tu prigodu pripremio vrhunske delicije, ne baš toliko tradicionalne, ali vrlo ukusne. Na samom početku dočekao ih je s likerima domaće proizvodnje te gostom iznenađenja – pjevačicom Ivom Gortan, koja je gostima izmamila suze na oči.

Foto: RTL

- Cura je odlično pjevala. Jedini moment kada ja plačem je dobra muzika i dobar film - izjavila je Jasna, kojoj je to već bio veliki plus za Kikijevu večeru. Nakon ugodnog dočeka došao je red na predjelo zanimljivog imena – Istarski simbolići na salatu. Iako su Panta i Zdenka nagađali da bi ti simbolići mogle biti koze ili rogovi od koza, Kristijan ih je iznenadio salatom od kupusa, naranče i kozica.

Foto: RTL

- Kad je došlo predjelo pred nas, pogledala sam i pomislila zašto sam se ja onako trudila i mislim si 'O.K.', ali onda ju probaš i shvatiš da to baš paše - iznenađeno je priznala Jasna, kojoj se svidjelo jelo, kao i ostalim gostima, iako su svi primijetili da je možda prejednostavno za ovu prigodu. Potom je red došao na glavno jelo nakon kojeg su svi ostali u šoku. Naime, Kiki je pred goste doveo punjenog krokodila, a na oduševljenje svih prisutnih, to je samo bila šala kojom je domaćin malo ugrijao atmosferu pa je gostima poslužio pravo jelo – odrezak na crnom zlatu.

Osim lijepog, srednje pečenog mesa, na tanjuru su bili i domaći frkani pljukanci, koje je Kiki napravio s tartufatom, a sve je bilo posipano obilnim listićima crnog tartufa. Jasna i Panta bili su oduševljeni njegovim jelom te su slasno pojeli cijeli tanjur, Karla je bila vrlo zadovoljna s pljukancima, kao i Zdenka koja je pojela vrlo malo mesa.

Foto: RTL

- Lipo mi je to izgledalo posloženo na pijat, ali ne pijaža mi se meso, precrveno je, ali ti pljukanci su bili dobri - komentirala je Žminjanka. Kako se večera privodila kraju, Kiki je poslužio svoj as iz rukava – desert zvan Crveni oblak. Souffle od jagode i pistacija, koji je, prema riječima gostiju, bio pun pogodak!

Foto: RTL

- Souffle mogu napraviti samo vrhunski kuhari, a to si dokazao ovim desertom - kazao je Panta te se ponudio da pojede i Karlin dio jer je njoj desert ipak bio malo presladak.Cijelu večeru Kiki je zaokružio craft pivom domaće proizvodnje te su svi zajedno nazdravili za lijepu večer koju su proveli zajedno. Punog trbuha i s osmjehom na licu jer je večera dobro prošla, Kiki se mogao napokon opustiti dok su ga gosti ocjenjivali.

- Kiki, hvala ti. Bilo je lijepo družiti se s tobom, bilo je dobro jelo. Možda male zamjerke zbog masnoće uglavnom jelu, ali dobro sam se najeo i hvala ti! - kazao je Panta te mu dao ocjenu osam. Jasna mu je dala desetku jer joj je sve bilo izvrsno i nije mu zamjerila što je predjelo bilo jednostavno jer je bilo ukusno.

Foto: RTL

- Kiki me ugodno iznenadio kuhanjem, tako mlad dečko, a tako dobro kuha - komentirala je Karla, koja mu je na kraju večeri dala ocjenu deset iako joj je desert bio mrvicu presladak.Niz visokih ocjena prekinula je Zdenka, koja je Kristijanu dala četvorku zato jer joj je 'pijat izgledao prebogato'. Kada se sve zbroji, Kiki je večeru završio s ukupno 32 boda te nije prešao u vodstvo. Prvo mjesto na bodovnoj ljestvici i dalje dijele Panta i Zdenka s 38 boda, a što će mesojedima sutra pripremiti veganka Karla, pogledajte u petak u 21 sat na RTL-u!

