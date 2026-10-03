Obitelj Beckham okupila se na novoj fotki, no jedan član fali...

Poznata obitelj ponovno se okupila kako bi pružila podršku Victoriji Beckham na Tjednu mode u Parizu, a taj su trenutak zabilježili dirljivom zajedničkom fotografijom. Ipak, pozornost je još jednom ukrao izostanak njihovog najstarijeg sina Brooklyna, koji unatoč tome što boravi u istom gradu nije prisustvovao događaju.

Na novoj obiteljskoj fotografiji cijeli je klan stajao zajedno i nasmijano pozirao. David i Victoria smjestili su se u sredini sa svojom najmlađom kćeri Harper. S jedne strane stajao je Romeo sa svojom djevojkom Kim Turnball, dok su se s druge strane nalazili Cruz i njegova djevojka Jackie Apostel.

U opisu fotografije dizajnerica je podijelila svoje oduševljenje obiteljskom podrškom koju redovito dobiva.

"Svojim prijateljima i obitelji, osjećam se tako blagoslovljeno što vas sve imam uz sebe xxx", napisala je Victoria uz objavu.

Iako je The Sun izvijestio da su svi stigli u francusku prijestolnicu podržati lansiranje njene nove kolekcije, Brooklyn se odlučio za druge događaje. On i njegova supruga Nicola Peltz Beckham posjetili su druge pariške lokacije pokazujući da trenutno nema znakova za obiteljsko pomirenje.

Pravna upozorenja i teške optužbe

Odnosi u obitelji ostali su izrazito napeti nakon što je Brooklyn u siječnju ove godine na društvenim mrežama objavio oštru poruku upućenu roditeljima. U izjavi na šest stranica jasno je dao do znanja da se ne želi pomiriti, optužujući roditelje da pokušavaju kontrolirati narativ oko njihovog odnosa.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

"Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su ići u medije, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim za sebe i kažem istinu o samo nekim lažima koje su objavljene", poručio je Brooklyn u svojoj izjavi.

Prisjetio se i noći svog vjenčanja iz travnja 2022. godine, tvrdeći da je njegova majka neprimjereno plesala na proslavi te da mu je otela prvi ples. Drama je navodno započela upravo tada, ponajviše zbog odluke njegove supruge da ne nosi vjenčanicu s potpisom svoje svekrve.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Da su stvari otišle predaleko potvrđuje i pravna opomena koju je najstariji sin poslao Davidu i Victoriji. U tom pismu izričito je zatražio da ga kontaktiraju isključivo preko odvjetnika te im zabranio da ga označavaju na društvenim mrežama. Zbog svega toga preskočio je i lipanjsko otkrivanje zvijezde svog oca u Hollywoodu, ali i rođendane svoje braće.

*uz korištenje AI-ja

