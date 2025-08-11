Obitelj Dedić obilježila je našu glazbenu scenu: Arsena, Gabi i Matiju sada spaja vječnost...

Na skromnoj nadgrobnoj ploči s križem, na Mirogoju, leže posmrtni ostaci Arsena Dedića. Na ploči piše: 'Arsen Dedić, Šibenik 1938. - Zagreb, 2015.'. Iznad njegova imena stoji uklesano: 'Elizabeta Novak, Berlin, 1910. - Zagreb, 1983.'. To je majka Gabi Novak. Iza spomenika je novi križ na kojemu piše: 'Matija Dedić, 1973. - 2025.'.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sad će na tome mjestu, smještenom podalje od Aleje velikana, vječni dom naći i Gabi Novak, koja je umrla u ponedjeljak ujutro. Otišla je nepuna dva mjeseca nakon smrti sina Matije, koji je umro 8. lipnja. Smrt sina jedinca nije preboljela. Sve do Matijina odlaska bila je, kažu prijatelji, vedra, vjerovala je da će izaći iz staračkog doma, u kojemu je bila zadnjih nekoliko godina, ali nije bilo tako.

Gabina majka bila je Njemica, Elizabeth Reiman iz Berlina. Oca, Đuru Novaka partizani su 1943. s Hvara, uz još nekoliko mještana, odveli na Vis i strijeljali. Nije se doznalo zašto. O toj traumi govorila je bez mržnje ili bilo kakve instrumentalizacije. Gabi je tvrdila da u njezinu svijetu postoje dobri ljudi i oni koji to nisu, da drugih podjela nema.

Po zanimanju je bila grafičarka. Završila je Školu primijenjene umjetnosti, pa prvi posao našla u Vjesniku, odakle je prešla u Zagreb film, gdje je radila kao crtačica i scenograf. Posuđivala je glasove animiranim likovima, ali su ljepota i otmjenost njezina glasa toliko fascinirali Bojana Adamiča da ju je ovaj, čuvši je, pozvao da gostuje na koncertima Big Benda u Ljubljani.

'Pjevala je pjesmu 'Sretan put' iz filma 'H-8'. Uskoro je nastupila na Zagrebfestu s pjesmom 'Ljubav ili šala'. Na Bledskom jazz festivalu 1958. pjevala je u duetu s Louisom Armstrongom. Godine 1964. dobila je ponudu da pjeva na zapadnom tržištu, ali je odustala od toga jer nije htjela pristati na promjenu izgleda i druge uvjete. Pažljivo je birala pjesme i pjevala samo one koje su joj se sviđale', piše u knjizi o njezinoj diskografiji.

Sedma obljetnica smrti hrvatskog kantautora Arsena Dedi?a | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Gabi se prvi put udala sa samo 19 godina, za slikara Bogdana Debenjaka. Brak nije dugo potrajao. Potom se udala za Stipicu Kalogjeru, ali je i taj brak krahirao. Treća sreća - nakon Kalogjere udala se za Arsena Dedića. Arsenu je to bio drugi brak jer je prije nje bio oženjen s Vesnom Matoš, nećakinjom Antuna Gustava Matoša, s kojom je imao kćer Sandru, o kojoj je napisao pjesmu 'Sandra'. Spojili su se 1970. godine.

- Nije bilo groma, sve je išlo polako. Prošli smo put prijateljstva, bili jedno drugom brat i sestra... i jednog dana oboje shvatili kako smo jedno drugom namijenjeni - rekao je Arsen. Najprije su postali ljubavnici, pa roditelji - tri godine poslije.

Arsen joj je napisao mnoge pjesme, od kojih će većina trajati jako dugo ili vječno.

'On me voli na svoj način', 'Ja pjevam večeras', 'Vino i gitare'... Predugo bi bilo nabrajati samo one koje su postale klasika.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Matijina prerana smrt iznenadila je javnost. Gabi je posljednju pjesmu pod nazivom 'Početak', s Matijom i Danijelom Martinović, objavila u prosincu prošle godine.

Matija je za svoj rad dobio pregršt nagrada - nagradu za najboljeg jazz pijanista godine (1998.), pa sljedeće godine Porin za najbolji jazz album ('Octopussy') i jazz skladbu ('Picture's'), iste je godine bio jazz pijanist godine, dogodine je dobio Porina za najbolju jazz skladbu ('To The Lite') i tako redom, mnogo nagrada, sve do smrti.

Arsen, Gabi i Matija sad su spojeni u vječnosti, na Mirogoju, pod pločama koje će uvijek biti ukrašene cvijećem vječno zahvalne publike.