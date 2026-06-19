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Obitelj Roda Stewarta nosi kockice: Navijali za Hrvatsku, snaha je zapjevala Thompsona

Piše 24sata,
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Obitelj Roda Stewarta nosi kockice: Navijali za Hrvatsku, snaha je zapjevala Thompsona
Foto: Instagram

Nicole Artukovich, snaha glazbenika Roda Stewarta se na društvenim mrežama pohvalila fotografijama s utakmice u Dallasu. Ona i suprug su navijali u dresovima, a ona je i zapjevala

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Nicole Artukovich, koja se 2024. udala za Liama Stewarta, sina legendarnog glazbenika Roda Stewarta, na društvenim je mrežama pokazala kako su ona i suprug navijali za Hrvatsku u Dallasu. 

- Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!! Najboljih 48 sati u Dallasu - napisala je Nicole na Instagramu, ispod seta fotografija na kojima pozira u kockastom dresu. Uz nju je i suprug Liam.

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Da je bila na utakmici, pohvalila se i putem Instagram storyja, na kojem je otkrila i kako je pjevala Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'.

Foto: Instagram

Nicole je početkom mjeseca zatražila od obožavatelja da joj pomognu nabaviti ulaznice za utakmicu, no da one nisu po 'napuhanoj' cijeni preprodavača, već po onoj originalnoj. 

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Ona je inače hrvatskog podrijetla. Veza Liama i Nicole od početka je bila u središtu pozornosti domaće javnosti jer je njezina obitelj davno odselila iz Hrvatske u Ameriku. Nicole je i dalje jako povezana s Dubrovnikom, Konavlima i krajnjim jugom, odakle su joj baka i djed.

Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija
Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Na raskošnom vjenčanju u Dubrovniku bio je i Rod Stewart. Ona i Liam oženili su se u baroknoj crkvi na Jezuitima, a slavlje se nastavilo na Lovrijencu. Posebno iznenađenje večeri bio je nastup Petra Graše. 

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