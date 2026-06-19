Obitelj Roda Stewarta nosi kockice: Navijali za Hrvatsku, snaha je zapjevala Thompsona

Nicole Artukovich, koja se 2024. udala za Liama Stewarta, sina legendarnog glazbenika Roda Stewarta, na društvenim je mrežama pokazala kako su ona i suprug navijali za Hrvatsku u Dallasu.

- Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!! Najboljih 48 sati u Dallasu - napisala je Nicole na Instagramu, ispod seta fotografija na kojima pozira u kockastom dresu. Uz nju je i suprug Liam.

Da je bila na utakmici, pohvalila se i putem Instagram storyja, na kojem je otkrila i kako je pjevala Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'.

Foto: Instagram

Nicole je početkom mjeseca zatražila od obožavatelja da joj pomognu nabaviti ulaznice za utakmicu, no da one nisu po 'napuhanoj' cijeni preprodavača, već po onoj originalnoj.

Ona je inače hrvatskog podrijetla. Veza Liama i Nicole od početka je bila u središtu pozornosti domaće javnosti jer je njezina obitelj davno odselila iz Hrvatske u Ameriku. Nicole je i dalje jako povezana s Dubrovnikom, Konavlima i krajnjim jugom, odakle su joj baka i djed.

Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Na raskošnom vjenčanju u Dubrovniku bio je i Rod Stewart. Ona i Liam oženili su se u baroknoj crkvi na Jezuitima, a slavlje se nastavilo na Lovrijencu. Posebno iznenađenje večeri bio je nastup Petra Graše.