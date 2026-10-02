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DIRLJIV RASTANAK

Obiteljske uspomene: Fani Stipković podijelila emotivne trenutke sa suprugom i sinom

Piše Stela Kovačević,
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Obiteljske uspomene: Fani Stipković podijelila emotivne trenutke sa suprugom i sinom
Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Njen suprug Fernando Hierro je u lipnju 2024. godine preuzeo funkciju sportskog direktora saudijskog kluba Al Nassr, pa se obitelj preselila na Arapski poluotok. Tamo su bili sve do svibnja

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Fani Stipković (44) dirnula je pratitelje na društvenim mrežama snimkom kojom se oprostila od Saudijske Arabije, zemlje u kojoj je sa suprugom Fernandom Hierrom i njihovim sinom provela gotovo dvije godine.

Njen suprug, španjolski nogometaš Fernando Hierro je u lipnju 2024. godine preuzeo funkciju sportskog direktora saudijskog kluba Al Nassr, pa se obitelj preselila na Arapski poluotok. U svibnju ove godine su krenuli prema novoj destinaciji.

Ona i Hierro oženili su se 2023. godine u intimnom okruženju u Meksiku, a ubrzo nakon toga postali su roditelji. U emotivnoj objavi Fani je istaknula kako je ondje stekla vrijedna prijateljstva i doživjela brojne nezaboravne trenutke.

- Kao novinarka, oduvijek sam vjerovala da razumijevanje nekog mjesta počinje znatiželjom, slušanjem i doživljavanjem života izvan našeg poznatog svijeta - napisala je uz objavu.

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