Objavila razglednicu Dvornika pa sve ganula: Ljubav je to bila

Danijela Dvornik (52) prisjetila se prijašnjih vremena, kada su joj na kućnu adresu dolazile razglednice. Na Instagramu je objavila fotografiju razglednice koju joj je davno iz Švicarske poslao suprug Dino Dvornik.

Preminuli glazbenik Danijelu je tada obavijestio da je sve pod kontrolom i da ne mora brinuti, a ona ju je s oduševljenjem podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

- Puno vas voli i poštuje vaš smušeni muž i otac Dino Dvornik. P.S. Nemoj mi padati u paranoje, ne pijem, ne radim ništa loše, samo dobro za vas. Volim vas - piše u razglednici.

Uz fotografiju Danijela je podijelila dirljiv status.

- Nekad bi mi znala doći kartolina, kao ova iz Švicarske, doduše prije bi on došao kući nego kartolina, ali bitna je namjera i trenutak iznenađenja kao i sama poruka. I danas dok sam nešto tražila, naletim na ovu kartolinu koja me jednako oduševi kao onda prije mnogo godina. Gdje su nestali takvi muškarci? - zapitala se Dvornik koja je objavu upotpunila heštegovima 'znao je on', 'posljednji romantik', 'ljubav je to bila', 'male stvari su velike stvari'. Fotografija razglednice ganula je njezine pratitelje.

- 'Poruka je wow. Puno vas voli i poštuje. I prvo muž pa otac, baš sve kako treba biti, Danči sretnica si', 'Jedan je Dino', 'Upravo svira Dino na radiju....Nadahnuće', 'Zaista iskreno, suze mi teku, zaista gdje su takvi muškarci, dobro čuvajte ove stihove, toliko emocija', 'Predivno, suze ste mi natjerali na oči' - samo su neki od komentara ispod objave.

