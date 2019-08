Objavio knjigu i naljutio mafiju: Poznati pisac na listi za odstrel

Talijanski pisac Roberto Saviano (39) pri vrhu je popisa ljudi koje zloglasna napuljska mafija Cammora želi ukloniti s ovoga svijeta. Saviano je na mafijašku crnu listu dospio nefikcijskim romanom 'Gomorra' 2006. kojim je razotkrio neke poslove i svakodnevicu napuljske mafije.

'Gomorra', po kojoj su kasnije snimljeni televizijska serija i film, pretvorila je Saviana u jednog od najvećih boraca protiv mafije, ali on ni sam ne vjeruje da se ta bitka može dobiti.

- Ne mislim da mafija može biti uništena, to je jedna od najučinkovitijih europskih organizacija - izjavio je književnik, uvjeren da su se talijanske mafijaške organizacije proširile daleko izvan talijanskih granica. U borbi protiv mafije pokreće ga 'ljutnja i ambicija', kako je izjavio jednom prilikom.

- Ambicija da im kažem, 'Ne, niste me slomili'. Dakle, i osobno je. A tu je i želja da se te priče ispričaju svijetu - govori Saviano koji već 13 godina živi pod 24-satnom policijskom zaštitom.

- Dvojica su vani čak i sada dok razgovaramo, ali pokušavam ne misliti na to - kaže i dodaje kako život pod stalnim nadzorom nije 'privilegij, nego tragedija'. Sva svoja kretanja mora najaviti dva dana unaprijed kako bi njegovi tjelesni čuvari mogli pregledati mjesta koja kani posjetiti.

Ne smije voziti bicikl, automobil ili motocikl, imati redovne obaveze, poput tjednih predavanja ili tečajeva. Ne smije niti u kino, osim ako dvorana nije rezervirana samo za njega. Znalo se dogoditi i da ga ne puste u zrakoplov jer zračne kompanije 'strahuju da bi ostali putnici zbog njega mogli imati stresno putovanje'.

- Takve situacije vas ubijaju - kaže.

- Nije me strah umrijeti nego nastaviti ovako živjeti. Nije da sam posebno neustrašiv, ali kad toliko mnogo slušate o vlastitoj smrti, počinjete na nju gledati kao na nešto što vas se gotovo ne tiče - dodaje Saviano.

'Mafija' je zapravo jedinstveni naziv za najmanje tri talijanske skupine organiziranog kriminala: napolitansku Camorru, sicilijansku Cosu Nostru i kalabrešku 'Ndranghetu.

Saviano često govori da mafijaši nisu 'samo talijanski fenomen' nego i 'njemački, francuski, španjolski' i prigovara da Europa toga nije godinama svjesna. Tvrdi da su Njemačka i ostale europske zemlje 'u stanju velikog poricanja' razmjera do kojih se talijanska mafija infiltrirala u njihovo društvo. I dalje misle da je to problem koji dolazi izvana.

U Italiji je Saviano osoba koja izaziva duboke podjele. Ljevica ga štuje kao hrabrog intelektualca, a desnica prigovara da 'pametuje' i bespotrebno troši policijske resurse. Duže je vrijeme u zavadi s Matteom Salvinijem (46) , liderom krajnje desne Lige i ministrom unutarnjih poslova.

- Nikada nismo imali vladu koja je manje antimafijaška od ove - rekao je nedavno Saviano. Tvrdi da će restriktivna migrantska politika aktualnog ministra mnoge "migrante poslati na crno tržište i time ih pretvoriti u oruđe u rukama mafije". Salvini mu je odgovorio prijetnjom da će mu ukinuti policijsku zaštitu.

- To bi me trebalo zastrašiti. 'Ako me nastaviš napadati, ostavit ću te samog'. Ali mu to neće uspjeti - odgovorio je Saviano.