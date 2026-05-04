BLIŽI SE EUROSONG

Objavljen redoslijed nastupa na Eurosongu u Beču: Provjerite kada će nastupiti Hrvatska

Jubilarno 70. izdanje Eurosonga će se, kao i uvijek, sastojati od dva polufinala i finala. Prva polufinalna večer na rasporedu je 12. svibnja, a druga 14. svibnja

Bliži se veliki Izbor za pjesmu Eurovizije 2026. godine u Beču, a sada je objavljen i redoslijed nastupa. Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, nastupit će u prvoj polufinalnoj večeri, 12. svibnja.

Jubilarno 70. izdanje Eurosonga će se, kao i uvijek, sastojati od dva polufinala i finala. Prva polufinalna večer na rasporedu je u utorak, 12. svibnja u Wiener Stadthalle u Beču, a ovo je raspored nastupa:

  1. Moldavija
  2. Švedska
  3. Hrvatska
  4. Grčka
  5. Portugal
  6. Gruzija
  7. Finska
  8. Crna Gora
  9. Estonija
  10. Izrael
  11. Belgija
  12. Litva
  13. San Marino
  14. Poljska
  15. Srbija

Od izravnih finalista, u prvoj polufinalnoj večeri pravo glasa imat će Njemačka i Italija. Druga polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak, 14. svibnja. Ovo je raspored nastupa:

  1. Bugarska
  2. Azerbajdžan
  3. Rumunjska
  4. Luksemburg
  5. Češka
  6. Armenija
  7. Švicarska
  8. Cipar
  9. Latvija
  10. Danska
  11. Australija
  12. Ukrajina
  13. Albanija
  14. Malta
  15. Norveška

Od izravnih finalista, u drugoj polufinalnoj večeri pravo glasa imat će Austrija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Veliko finale zakazano je za subotu, 16. svibnja 2026. u Wiener Stadthalle u Beču.

Za ulazak u finale u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri po zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u natjecanje u finalnu večer u subotu 16. svibnja.

Zahvaljujući pobjedi JJ-a s pjesmom "Wasted Love" na natjecanju 2025. u Baselu, austrijska televizijska kuća ORF, s Europskom radiodifuzijskom unijom (EBU), organizator je ovogodišnjeg natjecanja. Tako se Eurosong treći put vraća u Austriju nakon 1966. i 2014. godine.

Voditelji su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, a službeni slogan je kao i prethodnih godina "United by Music".

Izravni finalisti ove godine Big 4 - Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo te domaćin Austrija nastupit će osim u finalu i u polufinalnim večerima, ali gledatelji za njih u polufinalima ne glasuju.Također, produžetak vremena glasovanja i ove godine ostaje na snazi, točnije, glasovanje u finalu bit će otvoreno uoči izvedbe prvog finalista. U finalu, 16. svibnja, za naslov pjesme Eurovizije 2026. natječe se 25 zemalja.

Hrvatski gledatelji ne mogu glasati za našeg predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj kao i u finalnoj večeri mogu glasati za svoje favorite.

Komentator prijenosa izbora za pjesmu Eurovizije je Duško Ćurlić. Urednica prijenosa je Elizabeth Homsi, producentica prijenosa Magdalena Bugarin, producent projekta Denis Škorput, a urednik projekta Tomislav Štengl.

Za prolazak u finale od ove godine ponovno odlučuju i glasovi publike i ocjene žirija, a svoj glas imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Oni će svoje favorite moći birati putem interneta, a njihovi će se bodovi predstaviti i podijeliti u obliku entiteta Rest of the World.

Službeni rezultati, kako u polufinalima tako i u finalnoj večeri, utvrđuju se spajanjem službenih rezultata publike i službenih rezultata nacionalnog žirija u omjeru 50,7 % glasovanje publike (35 država sudionica + ostatak svijeta = 36 rezultata glasovanja publike) i 49,3 % glasovanje nacionalnih žirija (35 rezultata glasovanja nacionalnog žirija).

Način glasanja:

Nazovite 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-25).

Pošaljite SMS na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-25).

Cijena poziva iznosi 0,50 € za fiksne i 0,67 € za mobilne mreže.

Cijena SMS poruke iznosi 0,49 € /SMS s uključenim PDV-om.

Gledatelji imaju i mogućnost online glasanja na esc.vote /0,49 eura s uključenim PDV-om.

