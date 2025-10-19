Objavljen teaser za treću sezonu popularne domaće serije za kojom luduju mlade generacije

Teaser za treću sezonu hrvatske teen serije Sram, objavljen je na TikToku, a mladi su već oduševljeni. Otkriveno je da će se serija u novoj sezoni fokusirati na Lovru, a gledatelji su oduševljeni povratkom omiljenih likova.

'Najbolja sezona dolazi', 'Omg, kad izlazi', 'Moj život opet ima smisla' bili su samo neki od komentara. Iako je većina oduševljena činjenicom da će Lovro biti u središtu priče, bilo je i onih koji su pisali negativne komentare.

- Sigurno će svi hejtati, nažalost - napisala je jedna pratiteljica pa pojasnila da tako misli jer će se serija baviti Lovrinom seksualnom orijentacijom.

'Ovaj lik je toliko nebitan', 'Brijem da će biti jako dosadno o njemu', bili su neki od negativnih komentara.

Foto: HRT

Inače, hrvatska teen serija Sram nastala je po uzoru na norvešku seriju Skam, koja je na autentičan način prikazala život tinejdžera. Hrvatska verzija pokušava zadržati isti koncept, a svaka sezona se fokusira na jednog lika i njegovu priču, a ostali likovi se pojavljuju u različitim ulogama.

Radnja je smještena u Zagreb, a junakinja prve sezone je Eva, a u drugoj sezoni u fokusu su Roko i Nora. Oni su mnogima i najdraži likovi. Serija je posebna po tome što se može pratiti u realnom vremenu na društvenim mrežama, a likovi imaju svoje profile. Tek na kraju tjedna izađe cijela epizoda na YouTubeu.

Foto: HRT

Druga sezona je u samo tri mjeseca skupila više od 142 milijuna pregleda na društvenim mrežama. Publika su uglavnom mlađe djevojke od 18 do 24 godine, ali ju prate i tinejdžeri i starija generacija. Osim u Hrvatskoj, gleda se i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.