GLEDATE LI JU?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Objavljen teaser za treću sezonu popularne domaće serije za kojom luduju mlade generacije
Foto: HRT

Hrvatska teen serija Sram nastala je po uzoru na norvešku seriju Skam, koja je na autentičan način prikazala život tinejdžera. Svaka sezona se fokusira na jednog lika i njegovu priču

Teaser za treću sezonu hrvatske teen serije Sram, objavljen je na TikToku, a mladi su već oduševljeni. Otkriveno je da će se serija u novoj sezoni fokusirati na Lovru, a gledatelji su oduševljeni povratkom omiljenih likova.

@sram.hr S3 #sramhr ♬ original sound - sramhr

'Najbolja sezona dolazi', 'Omg, kad izlazi', 'Moj život opet ima smisla' bili su samo neki od komentara. Iako je većina oduševljena činjenicom da će Lovro biti u središtu priče, bilo je i onih koji su pisali negativne komentare.

- Sigurno će svi hejtati, nažalost - napisala je jedna pratiteljica pa pojasnila da tako misli jer će se serija baviti Lovrinom seksualnom orijentacijom.

'Ovaj lik je toliko nebitan', 'Brijem da će biti jako dosadno o njemu', bili su neki od negativnih komentara.

Foto: HRT

Inače, hrvatska teen serija Sram nastala je po uzoru na norvešku seriju Skam, koja je na autentičan način prikazala život tinejdžera. Hrvatska verzija pokušava zadržati isti koncept, a svaka sezona se fokusira na jednog lika i njegovu priču, a ostali likovi se pojavljuju u različitim ulogama.

Radnja je smještena u Zagreb, a junakinja prve sezone je Eva, a u drugoj sezoni u fokusu su Roko i Nora. Oni su mnogima i najdraži likovi. Serija je posebna po tome što se može pratiti u realnom vremenu na društvenim mrežama, a likovi imaju svoje profile. Tek na kraju tjedna izađe cijela epizoda na YouTubeu.

Foto: HRT

Druga sezona je u samo tri mjeseca skupila više od 142 milijuna pregleda na društvenim mrežama. Publika su uglavnom mlađe djevojke od 18 do 24 godine, ali ju prate i tinejdžeri i starija generacija. Osim u Hrvatskoj, gleda se i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.

