Objavljena je osmrtnica Gorana Bare. Evo kad će legendarnog rokera ispratiti na počinak

Goran Bare posljednji će počinak pronaći u svojim Vinkovcima. U gradu u kojem je odrastao i osnovao Majke od njega će se posljednji put oprostiti obitelj, prijatelji i obožavatelji. Legendarni roker preminuo je u petak u snu u 62. godini. Kako su 24sata ranije doznala od njegovih bliskih prijatelja i suradnika, obitelj je željela da ga pokopaju upravo ondje, a sad su poznati i datum te vrijeme posljednjeg ispraćaja. Od Bare će se oprostiti u srijedu u 13 sati na gradskom groblju.

Njegovi prijatelji i suradnici već su se u ponedjeljak uputili prema Vinkovcima kako bi pomogli obitelji oko priprema pogreba. Dok se priprema posljednji ispraćaj, pjesme Gorana Bare i dalje okupljaju one koji su ga voljeli.

storyeditor/2022-11-09/PXL_010619_24879963.jpg | Foto: Marin Tironi/Pixsell

U nedjelju navečer nekoliko tisuća ljudi stiglo je u Park Vjekoslava Majera u zagrebačkom Zapruđu. Donijeli su lampione i gitare te zajedno pjevali 'Teške boje', 'Budi ponosan', 'Daj mi' i 'A ti još plačeš'. Mnogi su ondje odrasli uz njegove pjesme, a sad su ih pjevali njemu u čast.

Bare je još kao 12-godišnjak osnovao prvi školski bend, a 1980. godine s Marinom Pokrovcem pokrenuo je Duo debili. Zajedno su nastupili pred tisuću ljudi u vinkovačkom Domu omladine. Četiri godine poslije u Vinkovcima su nastale Majke, bend s kojim je ostavio dubok trag na domaćoj rock-sceni. Iz rodnog grada odselio se 1992. godine, a sad će ondje pronaći posljednji počinak.