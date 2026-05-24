Objavljena prva fotografija Isusa u nastavku 'Pasije': Film će kasniti godinu dana

Produkcijska kuća Lionsgate objavila je prvu fotografiju iz filma 'Uskrsnuće Kristovo' (The Resurrection of the Christ), nastavka Gibsonove 'Pasije'. Slika potvrđuje kako ulogu Isusa Krista ne reprizira Jim Caviezel, već ju preuzima finski glumac Jaakko Ohtonen.

Uzbuđenje oko novog vizualnog identiteta filma zasjenila je vijest o odgodi. Prvi dio, prvotno planiran za ožujak 2027., sada je pomaknut na 6. svibnja 2027., na blagdan Uzašašća. Drugi dio doživio je još veće kašnjenje i stiže 25. svibnja 2028., također na Uzašašće. Snimanje oba nastavka, koje je trajalo točno 134 dana, završeno je u travnju u Italiji.

Odluka o potpunoj promjeni glumačke postave donesena je zbog tehničkih i financijskih izazova. Gibsonov prvotni plan bio je vratiti Jima Caviezela i Monicu Bellucci te koristiti skupu tehnologiju digitalnog pomlađivanja. Međutim, golemi troškovi takvog zahvata, u kombinaciji s problemima oko usklađivanja rasporeda, natjerali su redatelja na zaokret, piše Variety.

Uz Ohtonena kao Isusa, ulogu Marije Magdalene preuzela je Mariela Garriga. Ovaj novi početak omogućio je Gibsonu da projekt realizira bez tehničkih ograničenja, ali je iznenadio mnoge koji su očekivali povratak originalne ekipe koja je obilježila jedan od najpoznatijih filmova desetljeća.

Mel Gibson opisao je nastavke kao svoje životno djelo, izjavivši da je to "misija koju nosi više od dvadeset godina da ispriča najvažniju priču u ljudskoj povijesti". U intervjuima je najavio da će film biti poput "tripa na LSD-u", obećavajući publici neočekivano i vizualno smiono iskustvo.

Scenarij, na kojem je radio s Randallom Wallaceom i bratom Donalom, neće se baviti samo uskrsnućem, već i događajima koji nisu detaljno opisani u Evanđeljima. Gibson je otkrio da priča mora započeti s padom anđela te da će istraživati duhovne sfere, uključujući Isusov silazak u pakao i Šeol tijekom tri dana između smrti i uskrsnuća, prikazujući epsku borbu dobra i zla za duše čovječanstva.

Adam Fogelson, predsjednik Lionsgatea, za Mela Gisbona ima samo riječi hvale. Nazvao ga je "pravim vizionarom", ističući kako "svaka slika sa seta djeluje kao oživljeno remek-djelo" te da se radi o filmu "izvanredne ambicije". Ulog je golem, jer se naslanja na nasljeđe 'Pasije' iz 2004., filma koji je Gibson samostalno financirao s 30 milijuna dolara, a koji je zaradio nevjerojatnih 612 milijuna na svjetskim blagajnama, postavši kulturni fenomen.

Film je dvadeset godina bio najuspješniji R-rated film u SAD-u, dokazavši da ovakve priče publika voli. Više od dva desetljeća kasnije, Gibson se vraća završiti svoju priču, a svijet čeka hoće li uspjeti ponoviti povijest.