Oborili ih s nogu: 'Zaustavljaju nas u Kanadi i hvale naš izgled'

Kandidati prve sezone 'Superpara' Matea Malnar Vrdoljak i Zvonimir Vrdoljak nakon showa otišli su na medeni mjesec te se ne planiraju vratiti još neko vrijeme. Štoviše, ako prihvate poslovnu ponudu u Kanadi, gdje se trenutačno nalaze, mogli bi tamo i ostati živjeti.

- Što se tiče posla, nije to samo tako. Treba vam radna dozvola, a to je proces koji traje. Imamo ponudu za posao od vodećeg lanca teretana u Kanadi, ali to će još malo pričekati. Zasad samo uživamo i upoznajemo grad - rekla je Matea za Slobodnu Dalmaciju.

Prva destinacija za njihovo bračno putovanje bili su Karibi koja je na njih ostavila odličan dojam.

- Sad se dvoumimo gdje ćemo ići u mirovinu. Tenerife ili Punta Cana. Na Karibima je vječno ljeto, netaknuta priroda i baš kako kažu raj na zemlji. Uzeli smo all inclusive paket koji je uključivao avionske karte, prijevoz do smještaja, doručak, ručak, večeru, snack kao i pića cijeli dan po barovima na plaži u sklopu resorta. Ako želite masažu ili neki izlet morat ćete izdvojiti do 100 dolara, pa i više. Iznenadilo nas je što suvenire neki lokalci prodaju i za 300 dolara. Sve vam pokušavaju prodati - ispričala je Matea.

Osim što su vrijeme na Karibima provodili na plaži gdje su odmarali, jeli, pili koktele, Matea i Zvone su i vježbali.

- Nekoliko puta smo otišli i u teretanu, ali kako smo puno izgorjeli na suncu nismo mogli baš trenirati zbog opeklina. Ljudi su pristupačni, no dosta njih ne zna engleski i pričaju samo španjolski. Dobro da sam gledala španjolske sapunice pa smo se uspjeli sporazumjeti. Na Karibima ljudi, kao i u Kanadi, nemaju problem s time da te zaustave i pohvale ti izgled ili pak nešto što im se sviđa na vama, neki su se htjeli i slikati s nama. A kad je more u pitanju, Jadran je hrvatska verzija Kariba. Oba su prekrasna, nema tu koje je ljepše. Svima smo na Karibima govorili da moraju posjetiti Hrvatsku i vidjeti naše more - pričaju kandidati prvog 'Superpara'.

I Zvone i Matea su avanturisti i vole putovati. Diljem svijeta žele napraviti uspomene.

- Nemamo što izgubiti, a imamo puno toga za vidjeti. Ne želimo se jednog dana probuditi i žaliti zato što nismo putovali, jer za 20 godina ćete više biti razočarani stvarima koje niste napravili nego onima koje jeste - zaključili su.