Obožavatelji tuguju: Raspao se bend The Bambi Molesters...

Dragi svi, s našom novom pjesmom 'Last Summer Song' htjeli bismo se pozdraviti i reći da je naše uzbudljivo putovanje s The Bambi Molesters završilo. Svim dragim prijateljima i r'n'r braći i sestrama s kojima smo se zabavljali sve ove godine želimo reći jedno veliko hvala i doviđenja u nekom malom klubu. Dečkima iz grupe The Strange želimo puno uspješnih koncerata. Dinko, Lada, Hrvoje, stoji u objavi na službenoj stranici benda The Bambi Molesters koja je jako rastužila njihove obožavatelje.

'Baš tužan početak dana' i 'Hvala vam na svemu, nadamo se nekom reunionu', samo su neki od komentara.

Surf rock instrumentalna glazba koja je obilježila gotovo 25 godina domaće i regionalne scene zvučni je potpis jedinstvenih Bambi Molestersa koji su svoj zvuk širili i kroz bogatu međunarodnu karijeru.

The Bambi Molesters je 1994. pod utjecajem garage i surf rocka 60-ih osnovao četverac u sastavu Dinko Tomljanović, Dalibor Pavičić, Lada Furlan Zaborac i Hrvoje Zaborac.

Foto: Getty Guliver

Njihovu bogatu karijeru je, osim nekolicine albuma i singlova, obilježilo i nekoliko nagrada struke i publike, pregršt kompilacija s njihovim instrumentalima koje su objavile razne etikete diljem svijeta, brojne suradnje s velikim licima domaće i svjetske rock scene, kao što su The Cramps i R.E.M., brojne recenzije, ugovori s kultnim underground etiketama kao i onaj s velikom etiketom Warner Music, ali i brojni koncerti po cijeloj Europi te turneja po Novom Zelandu.

Njihove melodije obojile su glazbene kulise nekolicine filmova, a "Sonic Bullets: 13th from the Hip" uvrštena u petu epizodu finalne sezone TV serije "Breaking Bad".

Foto: Getty Guliver

Tema: Muzika