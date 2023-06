Obožavateljica Harryja Stylesa ima još nekoliko mjeseci života: 'Moj prvi i posljednji poljubac'

Tinejdžerica Eden Lewis (17) boluje od najtežeg oblika raka kostiju, a njena majka daje sve od sebe kako bi joj preostalih nekoliko mjeseci života uljepšala na svaki mogući način.

Tako će svoju kćer voditi 21. lipnja u Cardiff na koncert glazbenika Harryja Stylesa (29) koji je trenutno na turneji, a Eden je na Facebooku otkrila da ima jednu veliku želju.

Foto: Facebook

- Pitam se bi li umirujućoj djevojci ispunio jednu želju. Prvi i posljednji poljubac. Imam 17 godina i rak u terminalnoj fazi, no još čekam taj poljubac pa sam se pitala bi li bio prvi koji bi mi ga dao? Ako ne, mogu li barem dobiti zagrljaj? Tvoja velika obožavateljica koja umire - poručila je u statusu, a Harryjevi obožavatelji su učinili sve da ova želja dođe do njihovog idola.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Početkom lipnja 2022. godine liječnici su obitelji Lewis priopćili da je rak kod njihove kćeri počeo agresivno rasti, a ubrzo su stigle i najgore vijesti da Eden ne preostaje još mnogo vremena.

Bivši član nekad popularnog benda One Direction ljubio je brojne ljepotice dosad, od Taylor Swift (33) i Kendall Jenner (27) do Olivije Wilde i Emily Ratajkowski (31), no niti jedna veza nije dugo potrajala.