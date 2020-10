Sisters Sledge je grupa koju su \u010dinile \u010detiri sestre iz Philadelphije. Spomenuta pjesma objavljena je 1979. godine. Kim Sledge je snimila novu verziju hita koja \u0107e biti objavljena 9. studenoga.

Uz pjesmu \u0107e biti objavljen i spot u kojem \u0107e\u00a0nastupiti brojne glazbene zvijezde, zdravstveni radnici i svjetski \u010delnici. Svi zajedno \u0107e pjevati kako bi iskazali solidarnost u borbi protiv sada\u0161njih i budu\u0107ih zdravstvenih izazova za svijet, pi\u0161u svjetski mediji.\u00a0

Obo\u017eavatelji su na dru\u0161tvenim mre\u017eama napisali kako bi na taj na\u010din mogli prikupiti puno novca i da bi to moglo pomo\u0107i mnogima koji se bore protiv koronavirusa.\u00a0

- Svaka \u010dast, to je dobra odluka. Tako treba - pisali su.\u00a0

Obradit će hit 'We are family', zarada će ići za borbu protiv korone: Svaka čast, tako treba

Uz pjesmu će biti objavljen i spot u kojem će nastupiti brojne glazbene zvijezde, zdravstveni radnici i svjetski čelnici. Svi zajedno će pjevati kako bi iskazali solidarnost u borbi protiv virusa koji je 'zarobio' svijet

<p>Pjevačica <strong>Kim Sledge</strong> (63) iz glazbenog sastava Sisters Sledge donirat će zaradu od obrade klasika 'We Are Family' Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), rekao je u ponedjeljak šef te organizacije<strong> Tedros Adhanom Ghebreyesus </strong>(55).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Češkoj</strong></p><p>- Htio bih zahvaliti Kim Sledge na njezinoj velikodušnoj ponudi da nam donira zaradu od svoje posebne verzije pjesme ‘We Are Family’ - rekao je Tedros. Istaknuo je i kako će ta sredstva biti iskorištena za borbu protiv koronavirusa i jačanje zdravstvenih kapaciteta diljem svijeta.</p><p>Sisters Sledge je grupa koju su činile četiri sestre iz Philadelphije. Spomenuta pjesma objavljena je 1979. godine. Kim Sledge je snimila novu verziju hita koja će biti objavljena 9. studenoga.</p><p>Uz pjesmu će biti objavljen i spot u kojem će nastupiti brojne glazbene zvijezde, zdravstveni radnici i svjetski čelnici. Svi zajedno će pjevati kako bi iskazali solidarnost u borbi protiv sadašnjih i budućih zdravstvenih izazova za svijet, pišu svjetski mediji. </p><p>Obožavatelji su na društvenim mrežama napisali kako bi na taj način mogli prikupiti puno novca i da bi to moglo pomoći mnogima koji se bore protiv koronavirusa. </p><p>- Svaka čast, to je dobra odluka. Tako treba - pisali su. </p>