'Očuh me dirao kad sam imala 15 i pretvarao se da je liječnik'

Komičarka i voditeljica Ellen DeGeneres (61) nedavno je progovorila o seksualnom zlostavljanju koje je doživjela kao tinejdžerka. U intervjuu za 'My Next Guest Needs No Introduction' voditelju Daviru Lettermanu (72) otkrila je kako je njezina majka Betty napravila veliku pogrešku kad se po drugi put udala za očuha koji ju je seksualno zlostavljao.

DeGeneres je objasnila kako je Betty u to vrijeme bolovala od raka dojke pa ju je njezin očuh hvatao i 'provjeravao' dal ima kvržice na grudima, a kad je to rekla majci ona joj nije povjerovala.

Foto: HT/Bestimage/PIXSELL

- Kad je majka bila na putu, rekao mi je da je pronašao kvržicu na njenim grudima te da mora opipati moje i provjerio imam li ih ja. Imala sam 15 godina i nisam znala ništa o ljudskom tijelu. Bila sam preslaba da mu se suprotstavim. To je zbilja jedna grozna priča koju sam odlučila podijeliti kako si nijedna djevojka to ne bi dopustila - izjavila je Ellen. No, tu priči nije bio kraj.

Komičarka je dodala kako je očuh jednom pokušao provaliti u njezinu sobu.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Promo

- Kad sam čula da provaljuje u moju sobu razbila sam prozor i pobjegla. Nisam to htjela reći majci jer sam je željela zaštititi, a i znala sam da bi bila slomljena - dodala je Ellen. Unatoč tome što joj je nekoliko puta rekla kako se očuh čudno ponaša prema njoj, Betty je s njim u vezi ostala još 18 godina.

- Žene se nekad osjećaju kao da nisu vrijedne ili kao da nemaju pravo reći 'ne'. Upravo iz tog razloga mislim da je važno govoriti o tome. Ima toliko mladih djevojaka koje je strah pričati o takvim problemima. Nema veze koliko godina imate, to se jednostavno ne može dopustiti - zaključila je.

