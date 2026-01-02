Od autsajdera do heroja: Kako su se tijekom sezona razvijali glavni likovi 'Stranger Thingsa'

Globalni fenomen "Stranger Things" osvojio je publiku ne samo nostalgijom za osamdesetima i napetom radnjom, već prije svega svojim duboko razrađenim i životnim likovima. Dok se Hawkins suočava s prijetnjama iz druge dimenzije, njegovi stanovnici prolaze kroz nevjerojatne transformacije. Od prve sezone, kada je nestanak dječaka Willa Byersa pokrenuo lavinu događaja, do danas, svjedočili smo putovanjima koja su od običnih klinaca, tinejdžera i odraslih stvorila prave heroje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Pogledajte koliko će glumačka ekipa 'Stranger Thingsa' zaraditi od posljednje epizode | Video: 24sata/reuters/instagram

Foto: PROMO

U središtu priče je Eleven (Millie Bobby Brown), djevojčica s telekinetičkim moćima koja bježi iz tajnog laboratorija. U prvoj sezoni upoznajemo je kao prestrašeno i traumatizirano dijete s ograničenim rječnikom, no njezina snaga i odanost novim prijateljima odmah dolaze do izražaja. Kroz sezone, Eleven prolazi put samospoznaje, od pronalaska majke i "sestre" Kali do prihvaćanja šerifa Hoppera kao očinske figure. Iako se bori s gubitkom moći, zlostavljanjem u školi i teretom spašavanja svijeta, izrasta u samouvjerenu mladu ženu koja svoju vrijednost ne mjeri samo svojim nadnaravnim sposobnostima, već i ljubavlju prema obitelji i prijateljima.

Originalna četvorka prijatelja, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) i Will (Noah Schnapp), temelj je serije. Mike Wheeler od početka je vođa i srce grupe, prvi koji pokazuje vjeru u Eleven i čija je odanost pokreće. Dustin Henderson je znanstveni genij i glas razuma, čije je neočekivano prijateljstvo sa Steveom Harringtonom (Joe Keery) postalo jedan od najdražih odnosa u seriji.

Lucas Sinclair je u početku skeptik, no njegova pragmatičnost često spašava grupu, a njegova veza s Max pokazuje njegovu emotivnu zrelost. Naposljetku, Will Byers, dječak čiji je nestanak sve pokrenuo, ostaje tragično povezan s Upside Downom. Njegova borba s traumom i utjecajem Mind Flayera, a kasnije i Vecne, čini ga ključnim za razumijevanje prijetnje koja se nadvila nad Hawkins.

Rijetko koji lik ima tako upečatljiv razvoj kao Steve "The Hair" Harrington. Od arogantnog srednjoškolskog sportaša u prvoj sezoni, Steve se transformira u zaštitnika i svojevrsnu "dadilju" mlađe ekipe, pokazujući nevjerojatnu hrabrost i odanost. Njegov put iskupljenja učinio ga je apsolutnim favoritom publike. Slično njemu, šerif Jim Hopper evoluira od ciničnog policajca slomljenog gubitkom kćeri u požrtvovnog oca koji u Eleven pronalazi novu svrhu.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Njegova borba za preživljavanje u ruskom zatvoru samo je potvrdila njegovu neslomljivu volju. Ne treba zaboraviti ni Nancy Wheeler, koja odrasta iz tipične tinejdžerice opsjednute popularnošću u neustrašivu istraživačku novinarku, spremnu riskirati sve kako bi otkrila istinu.

Upravo su ovi slojeviti odnosi i osobni rast likova ono što seriji daje dušu. Njihova putovanja, ispunjena boli, gubitkom, ali i ljubavlju i prijateljstvom, dokaz su da i u najmračnijim vremenima obični ljudi mogu postati izvanredni heroji.



