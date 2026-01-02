Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKE PROMJENE

Od autsajdera do heroja: Kako su se tijekom sezona razvijali glavni likovi 'Stranger Thingsa'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Od autsajdera do heroja: Kako su se tijekom sezona razvijali glavni likovi 'Stranger Thingsa'
14
Foto: Profimedia

Dok se Hawkins suočava s prijetnjama iz druge dimenzije, njegovi stanovnici prolaze kroz nevjerojatne transformacije. Od prve sezone svjedočili smo putovanjima koja su od djece stvorila prave heroje

Globalni fenomen "Stranger Things" osvojio je publiku ne samo nostalgijom za osamdesetima i napetom radnjom, već prije svega svojim duboko razrađenim i životnim likovima. Dok se Hawkins suočava s prijetnjama iz druge dimenzije, njegovi stanovnici prolaze kroz nevjerojatne transformacije. Od prve sezone, kada je nestanak dječaka Willa Byersa pokrenuo lavinu događaja, do danas, svjedočili smo putovanjima koja su od običnih klinaca, tinejdžera i odraslih stvorila prave heroje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pogledajte koliko će glumačka ekipa 'Stranger Thingsa' zaraditi od posljednje epizode 00:58
Pogledajte koliko će glumačka ekipa 'Stranger Thingsa' zaraditi od posljednje epizode | Video: 24sata/reuters/instagram
Foto: PROMO

U središtu priče je Eleven (Millie Bobby Brown), djevojčica s telekinetičkim moćima koja bježi iz tajnog laboratorija. U prvoj sezoni upoznajemo je kao prestrašeno i traumatizirano dijete s ograničenim rječnikom, no njezina snaga i odanost novim prijateljima odmah dolaze do izražaja. Kroz sezone, Eleven prolazi put samospoznaje, od pronalaska majke i "sestre" Kali do prihvaćanja šerifa Hoppera kao očinske figure. Iako se bori s gubitkom moći, zlostavljanjem u školi i teretom spašavanja svijeta, izrasta u samouvjerenu mladu ženu koja svoju vrijednost ne mjeri samo svojim nadnaravnim sposobnostima, već i ljubavlju prema obitelji i prijateljima.

Originalna četvorka prijatelja, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) i Will (Noah Schnapp), temelj je serije. Mike Wheeler od početka je vođa i srce grupe, prvi koji pokazuje vjeru u Eleven i čija je odanost pokreće. Dustin Henderson je znanstveni genij i glas razuma, čije je neočekivano prijateljstvo sa Steveom Harringtonom (Joe Keery) postalo jedan od najdražih odnosa u seriji.

KRAJ JEDNE ERE ANKETA Završilo je! Jeste li već gledali finale Stranger Thingsa?
ANKETA Završilo je! Jeste li već gledali finale Stranger Thingsa?

Lucas Sinclair je u početku skeptik, no njegova pragmatičnost često spašava grupu, a njegova veza s Max pokazuje njegovu emotivnu zrelost. Naposljetku, Will Byers, dječak čiji je nestanak sve pokrenuo, ostaje tragično povezan s Upside Downom. Njegova borba s traumom i utjecajem Mind Flayera, a kasnije i Vecne, čini ga ključnim za razumijevanje prijetnje koja se nadvila nad Hawkins.

Rijetko koji lik ima tako upečatljiv razvoj kao Steve "The Hair" Harrington. Od arogantnog srednjoškolskog sportaša u prvoj sezoni, Steve se transformira u zaštitnika i svojevrsnu "dadilju" mlađe ekipe, pokazujući nevjerojatnu hrabrost i odanost. Njegov put iskupljenja učinio ga je apsolutnim favoritom publike. Slično njemu, šerif Jim Hopper evoluira od ciničnog policajca slomljenog gubitkom kćeri u požrtvovnog oca koji u Eleven pronalazi novu svrhu.

Premiere for the final season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Njegova borba za preživljavanje u ruskom zatvoru samo je potvrdila njegovu neslomljivu volju. Ne treba zaboraviti ni Nancy Wheeler, koja odrasta iz tipične tinejdžerice opsjednute popularnošću u neustrašivu istraživačku novinarku, spremnu riskirati sve kako bi otkrila istinu.

Upravo su ovi slojeviti odnosi i osobni rast likova ono što seriji daje dušu. Njihova putovanja, ispunjena boli, gubitkom, ali i ljubavlju i prijateljstvom, dokaz su da i u najmračnijim vremenima obični ljudi mogu postati izvanredni heroji.

VRTOGLAVE CIFRE Pogledajte koliko će glumačka ekipa 'Stranger Thingsa' zaraditi od posljednje epizode
Pogledajte koliko će glumačka ekipa 'Stranger Thingsa' zaraditi od posljednje epizode


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nives Celzijus pozirala s kćeri Taishom za Novu godinu: Neka ste nam lijepi, zdravi i živi...
LIJEPE I SREĐENE

Nives Celzijus pozirala s kćeri Taishom za Novu godinu: Neka ste nam lijepi, zdravi i živi...

Mama i kći modno su se uskladile pa su tako nosile zlatne haljine, a nakon toga su pozirale u crvenima. S njima je za Novu bio i voditelj Dalibor Petko
Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...
DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...

Doznajte što vas očekuje ovog petka 2. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112', 'Cacau'...
Pogledali ste Stranger Things do kraja, i što sad? Ne tražite dalje, možda vam se ove serije svide!
ŠTO GLEDATI SADA?

Pogledali ste Stranger Things do kraja, i što sad? Ne tražite dalje, možda vam se ove serije svide!

Netflixova hit serija 'Stranger Things' je nakon cijelog desetljeća i pet sezona stigla do kraja. I što gledati sada? Srećom, streaming servisi su puni sličnih serija koje vam se možda svide

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026