Od Broadwaya do Prokurativa: Igor Barberić traži plesače za novi mjuzikl Splitskog festivala

Nagrađivani koreograf prvi put radi u Splitu te poziva plesačice i plesače na audiciju za mjuzikl 'Galeb i ja', koji će premijerno biti izveden na Splitskom festivalu. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo prema stihovima Popadića, Fiamenga i Zuppe.

Hrvatski dom Split i autorski tim mjuzikla 'Galeb i ja' otvorili su prijave za audiciju plesačica i plesača koji će sudjelovati u novoj glazbeno-scenskoj produkciji koja će premijerno biti izvedena 5. rujna 2026. godine na Prokurativama, u sklopu Splitskog festivala.

Foto: PROMO

Audicija će se održati 25. lipnja u Hrvatskom domu Split, a vodit će je jedan od najuspješnijih hrvatskih koreografa i redatelja mjuzikala Igor Barberić, kojemu je ovo prvi umjetnički projekt u Splitu.

Barberić iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru. Nastupao je u velikim europskim produkcijama mjuzikala poput Mačaka, Briljantina, Les Misérablesa i Chicaga, usavršavao se na Broadwayu te surađivao s nekim od najznačajnijih imena svjetske mjuzikl scene.

Kao redatelj i koreograf ostvario je više od pedeset produkcija diljem Europe, a među njegovim najpoznatijim ostvarenjima su Mamma Mia!, Chicago, Footloose, Six i Briljantin. Dobitnik je četiri Nagrade hrvatskog glumišta za režiju i koreografiju.

- Veselim se dolasku u Split i upoznavanju plesne scene. Audicije su uvijek prilika za otkrivanje novih talenata, ali i za susret s ljudima koji donose svoju energiju, osobnost i umjetnički senzibilitet. Vjerujem da ćemo okupiti snažan ansambl koji će zajedno s nama ispričati ovu priču na poseban način - rekao je Igor Barberić.

Foto: PROMO

Mjuzikl „Galeb i ja“ nastaje prema stihovima Momčila Popadića, Jakše Fiamenga i Tomislava Zuppe, trojice velikih autora koji su obilježili generacije i ostavili snažan trag u

dalmatinskoj glazbenoj baštini. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, koji je njihove stihove pretočio u novu scensku priču nastalu posebno za Splitski festival.

Autorski tim traži punoljetne plesačice i plesače s plesnim iskustvom ili profesionalnim plesnim obrazovanjem koji će postati dio ansambla mjuzikla „Galeb i ja“. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na audiciju putem online obrasca na linku:https://forms.gle/XVa7qsZkpQ7DRQ2i7 , do 24. lipnja 2026. godine, a dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskog doma Split te na službenim Facebook i Instagram kanalima Splitskog festivala.