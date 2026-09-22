Od Buenos Airesa do Gradišća: 4. Susret klapa Hrvata izvan RH

Hrvatska matica iseljenika i Grad Split organiziraju 4. Susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske održati u ponedjeljak, 28. rujna 2026. godine, s početkom u 20 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split.

Na pozornici splitskog HNK-a okupit će se devet klapa. Nastupit će klapa Bellezza iz Crne Gore, klapa Croatia iz Njemačke, klapa Grga i klapa Bratovština sv. Stjepana iz Bosne i Hercegovine, klapa Dičaki iz Austrije i Mađarske, klapa HKPD Jelačić iz Srbije te klapa Valovi iz Argentine. Njima će se pridružiti i dvije gostujuće klape iz Hrvatske – klapa Krunik i klapa Maestral.

Svaka od devet klapa donosi vlastitu priču, repertoar i iskustvo, ali ih povezuje ista želja jer čuvaju hrvatski jezik, pjesmu, kulturni identitet i vezu s domovinom.

Klapa Bellezza iz Tivta, osnovana 2012. godine, njeguje tradicijsku, popularnu i vokalno-instrumentalnu glazbu. Nastupala je na brojnim festivalima, među ostalim i na KotorArtu s Crnogorskim simfonijskim orkestrom, a nagrađivana je u Posušju i Perastu. Svojim djelovanjem klapa „Bellezza“ njeguje klapsku pjesmu i vokalnu glazbu te obogaćuje kulturni život svoga kraja, povezujući tradiciju klapskog pjevanja sa suvremenim glazbenim izričajem.

Klapa Hrvatske katoličke župe Croatia iz Münchena osnovana je 1989. godine, dok sadašnja postava djeluje od 2005. Na repertoaru ima izvorne, autorske, sakralne i domoljubne klapske pjesme, a nastupala je diljem Njemačke, Hrvatske, Argentine i Italije. Sudjelovala je i na prvom Susretu klapa Hrvata izvan RH 2006. godine, a 2019. objavila je prvi nosač zvuka, ostvaren u suradnji s Joškom Ćaletom. Na međunarodnom natjecanju zborova u Veroni 2023. osvojila je priznanje u kategoriji zlatnih odličja.

Iz Posušja dolazi klapa Grga, koja djeluje od 2015. godine i njeguje a cappella te instrumentalno višeglasno pjevanje. Klapa sudjeluje na koncertima i klapskim večerima te u organizaciji Festivala klapske pisme u Posušju, na kojem je 2017. i 2025. osvojila treće mjesto. U svom radu sve se snažnije okreće i autorskom stvaralaštvu, a među njihovim pjesmama ističu se „Naći ću te u pismi“ i „Oprosti mi, majko“.

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Klapa Bratovština sv. Stjepana iz Gorice-Sovića djeluje od 2004. godine. Izvodi tradicionalne, duhovne i zabavne skladbe, objavila je nosač zvuka „Bratovština“, a od 2007. organizira tradicionalni susret klapa u Gorici. Utemeljena na vrijednostima zajedništva, vjere te ljubavi prema čovjeku i rodnom kraju, Bratovština pridonosi očuvanju i njegovanju duhovne i kulturne baštine svoga kraja.

Posebnu priču donosi klapa Dičaki, osnovana 2015. godine u Čembi u južnom Gradišću. Od skupine dječaka koja je četveroglasno pjevala na crkvenim slavljima razvila se u prekogranični i međugeneracijski sastav čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. Njeguju stare gradišćanskohrvatske jačke obrađene u klapskom duhu, ali i suvremene klapske pjesme. Objavili su tri nosača zvuka, nastupali u više europskih zemalja te sudjelovali u projektu Erasmus+ u sklopu kojega je nastao priručnik za klapsko pjevanje na šest jezika.

Klapa HKPD Jelačić iz Petrovaradina osnovana je 2014. godine na inicijativu tadašnjeg veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji. Izvodi tradicionalne i suvremene dalmatinske pjesme te nastupa na kulturnim, društvenim i svečanim manifestacijama u Srbiji i Hrvatskoj. Svojim djelovanjem promiče hrvatsku glazbenu tradiciju i pridonosi očuvanju identiteta hrvatske zajednice u Srbiji.

Najudaljeniji put do Splita prijeći će članice klape Valovi iz Buenos Airesa. Klapu čine pripadnice druge i treće generacije hrvatskih iseljenika, a njihov repertoar povezuje tradicionalne i suvremene klapske pjesme s obradama argentinskih i međunarodnih skladbi. Valovi su 2017. organizirali Prvi međunarodni susret klapa u Argentini, 2018. primili Povelju Republike Hrvatske, a godinu poslije održali hrvatsku turneju s osam koncerata. Nastupale su u Argentini, Čileu, Urugvaju, Paragvaju, Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj. Godine 2023. sudjelovale su na 3. Susretu klapa Hrvata izvan RH u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu.

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Gostujuća klapa Krunik jedna je od zapaženijih klapa na hrvatskoj festivalskoj sceni. Na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu osvojila je Zlatni leut publike i Brončani štit 2022. godine, Brončani štit 2025. te Srebrni štit 2026. godine. Dobitnica je i Zlatne plakete te prvog mjesta u kategoriji tradicijskog pjevanja u Zagrebu, a objavila je nosač zvuka „Kada pisma s izvora poteče“.

Najmlađe sudionike predstavlja klapa Maestral, koja djeluje od 2015., a od 2024. u sastavu KUD-a Pleter iz Dugopolja. Čini je osam članova u dobi od 14 do 17 godina. Izvode izvorne i skladane klapske napjeve te skladbe sakralne i svjetovne tematike, oslanjajući se na višeglasno klapsko pjevanje, a nagrađivani su na festivalima u Omišu, Zadru i Perastu. Njihov nastup pokazat će da klapska pjesma ima snažnu budućnost i među najmlađim naraštajima.

Četvrto izdanje Susreta održava se u godini u kojoj Hrvatska matica iseljenika obilježava 75 godina djelovanja. Umjetničko vodstvo 4. Susreta ponovno potpisuje Joško Ćaleta, istaknuti etnomuzikolog, dirigent i poznavatelj hrvatske tradicijske glazbe. Posebnu simboliku ovogodišnjem 4. Susretu daje upravo Split, grad čiji je identitet neraskidivo povezan s dalmatinskom pjesmom.

Program 4. Susreta klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske počinje već u nedjelju, 27. rujna, u 19 sati u foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu predstavljanjem hrvatskoga digitalnog izdanja knjige Čuvarice niti, zbirke kratkih pripovjednih zapisa koja donosi 25 životnih priča žena hrvatskoga podrijetla iz Latinske Amerike. Antologija je nastala na inicijativu Mreže Hrvatica Latinske Amerike CroActivas, a uredile su je Diana Arias i Jelena Nadini

Izvorno izdanje objavio je Jadran iz Buenos Airesa na španjolskom i portugalskom jeziku pod naslovom Guardianas de la trama / Guardiãs da trama, dok hrvatsko izdanje objavljuje Hrvatska matica iseljenika. Nakon predstavljanja knjige održat će se i Večer prijateljstva.

Organizatori Susreta su Hrvatska matica iseljenika i Grad Split, uz podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, dok su partneri Splitsko-dalmatinska županija, Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatsko narodno kazalište Split, a Susret se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.