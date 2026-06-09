Od buntovnika do ikone: Školu je napustio radi glazbe, a svijet je osvojio zahvaljujući filmu

John Christopher "Johnny" Depp II, jedna od najprepoznatljivijih i najzagonetnijih figura modernog Hollywooda, danas slavi 63. rođendan. Njegov životni put, obilježen ekscentričnim ulogama, burnim ljubavnim vezama i javnim kontroverzama, predstavlja priču o nevjerojatnom usponu, dramatičnim padovima i ustrajnoj borbi za vlastiti narativ.

Deppov put do zvijezda nije bio pravocrtan. Prije nego što je postao glumačka ikona, njegova prva ljubav bila je glazba. Sa 16 godina napustio je srednju školu u Floridi kako bi se s bendom "The Kids" probio na glazbenoj sceni Los Angelesa. Iako je bend ostvario skroman uspjeh, sudbina je imala drugačije planove. Njegova tadašnja supruga, vizažistica Lori Anne Allison, upoznala ga je s glumcem Nicolasom Cageom, koji je u mladom glazbeniku prepoznao glumački potencijal i potaknuo ga da se okuša na audicijama.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Debitirao je 1984. u horor klasiku "Strava u Ulici brijestova", no pravi proboj uslijedio je s televizijskom serijom "21 Jump Street". Serija ga je katapultirala u status tinejdžerskog idola, etiketu koju je prezirao i od koje je odlučno bježao. Ta odbojnost prema nametnutoj slici "ljepotana" definirala je njegovu daljnju karijeru i usmjerila ga prema neobičnim, kompleksnim i često bizarnim ulogama koje će postati njegov zaštitni znak.

Kralj ekscentričnih uloga i holivudski miljenik

Devedesete su bile ključno desetljeće za Deppa, razdoblje u kojem je izgradio reputaciju jednog od najsvestranijih glumaca svoje generacije. Suradnja s redateljem Timom Burtonom postala je legendarna, započevši s filmom "Edward Škaroruki" (1990.), gdje je Depp portretirao nježnog autsajdera, ulogom koja je pokazala njegovu sposobnost da izazove empatiju bez puno dijaloga. Uslijedili su hvaljeni filmovi poput "Što muči Gilberta Grapea", "Ed Wood" i "Donnie Brasco", u kojima je dokazao svoj glumački raspon.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Ipak, uloga koja ga je pretvorila u globalnu superzvijezdu i jednog od najplaćenijih glumaca na svijetu bila je ona kapetana Jacka Sparrowa u Disneyjevom serijalu "Pirati s Kariba". Njegova ekscentrična i komična interpretacija pirata, inspirirana gitaristom Keithom Richardsom, donijela mu je prvu od tri nominacije za Oscara i osigurala mu mjesto u panteonu filmskih besmrtnika. Njegova sposobnost da se transformira u gotovo svakog lika, od Willyja Wonke do Sweeneyja Todda, učinila ga je miljenikom publike i kritike.

Ljubavni život pod svjetlima reflektora

Paralelno s karijerom, Deppov privatni život oduvijek je bio pod lupom javnosti. Nakon kratkog braka s Lori Anne Allison (1983.–1985.), koja ga je i uvela u svijet glume, uslijedile su zaruke s glumicama Sherilyn Fenn i Jennifer Grey. Ipak, veza koja je obilježila ranu fazu njegove slave bila je ona s Winonom Ryder, kolegicom iz filma "Edward Škaroruki". Njihova romansa, koja je trajala od 1989. do 1993., bila je toliko intenzivna da je Depp na ruci istetovirao "Winona Forever", tetovažu koju je nakon prekida promijenio u cinično "Wino Forever".

Foto: PA/Press Association/

Sredinom devedesetih uslijedila je turbulentna i strastvena veza sa supermodelom Kate Moss, poznata po glamuru, ali i incidentima, poput onog kada je Depp 1994. demolirao hotelsku sobu u New Yorku. Najduže i naizgled najstabilnije razdoblje proveo je s francuskom glumicom i pjevačicom Vanessom Paradis. Tijekom 14-godišnje veze (1998.–2012.) dobili su dvoje djece, kćer Lily-Rose i sina Jacka, te su živjeli povučeno, daleko od holivudske vreve. Unatoč dojmu idile, par je 2012. objavio razlaz, a Depp je kasnije izjavio kako je njegova karijera i stalna odsutnost odigrala ulogu u prekidu.

Brak, skandali i sudske bitke s Amber Heard

Godine 2015. Depp se oženio glumicom Amber Heard, koju je upoznao na snimanju filma "The Rum Diary". Njihov brak trajao je samo 15 mjeseci i završio je 2016. kada je Heard podnijela zahtjev za razvod i zatražila zabranu prilaska, tvrdeći da ju je Depp verbalno i fizički zlostavljao. Depp je optužbe negirao, čime je započela dugogodišnja pravna bitka. Prvi veliki proces odvio se u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je Depp tužio tabloid "The Sun" zbog članka u kojem su ga nazvali "mlatiteljem žena".

Sud je 2020. presudio u korist novina. Međutim, Depp je pokrenuo drugu tužbu za klevetu protiv Heard u SAD-u, zbog njenog članka iz 2018. u "The Washington Postu". Suđenje, prenošeno uživo, postalo je globalni medijski spektakl. U lipnju 2022. porota je presudila u Deppovu korist, zaključivši da ga je Heard oklevetala sa "stvarnom zlobom". Deppu je dosuđena višemilijunska odšteta, dok je Heard dobila manji iznos u protutužbi. Postigli su nagodbu prema kojoj je Heard Deppu isplatila milijun dolara, koje je on donirao u dobrotvorne svrhe.

*uz korištenje AI-ja