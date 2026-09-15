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Od čega čovjek živi? Predstava koja se vraća u središte nove sezone Kazališta Gavella

Piše 24sata,
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Od čega čovjek živi? Predstava koja se vraća u središte nove sezone Kazališta Gavella
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Foto: NINA DURDEVIC
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Pitanje koje Brecht postavlja u svojoj Operi za tri groša, polazište je nove Gavelline sezone. U vremenu društvenih i tehnoloških promjena ono više nije samo pitanje materijalne egzistencije

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Pet novih premijera, veliki dramski naslovi i autori različitih generacija obilježit će novu sezonu Gradskoga dramskog kazališta 'Gavella'. Pod motom Od čega čovjek živi? Gavella u sezonu 2026./2027. ulazi s O’Neillom, Dostojevskim, Krležom, Ivanom Vidićem i Ivanom Bodrožić, a publici su i ove sezone dostupni pretplatnički paketi koji omogućuju povoljniji i fleksibilniji odlazak u kazalište.

Pitanje Od čega čovjek živi?, koje Bertolt Brecht postavlja u svojoj Operi za tri groša, polazište je nove Gavelline sezone. U vremenu ubrzanih društvenih i tehnoloških promjena ono više nije samo pitanje materijalne egzistencije, nego i pitanje onoga što nas čini ljudima - naše potrebe za bliskošću, empatijom, slobodom, stvaranjem i zajedništvom. I to upravo u Gavelli, u živom susretu izvođača i publike. Kroz dijalog klasika i suvremenih tekstova, različitih generacija autora i redateljskih poetika, ali i glazbenih i multimedijalnih programa i razgovora, kazalište postaje mjesto zajedničkog promišljanja svijeta u kojem živimo i naše uloge u njemu.

Pet premijera u novoj sezoni

Sezonu na Maloj Gavelli otvara 'Dugo putovanje u noć' Eugenea O’Neilla u režiji mladog Vanje Jovanovića - obiteljska kronika o ljubavi, ovisnosti, lažima i neostvarenim ambicijama, ali i pokušajima očuvanja bliskosti.

Prosinac na Veliku scenu donosi 'Kockara' F. M. Dostojevskog u režiji Ivana Planinića. Priča o strasti prema igri, riziku i autodestrukciji postavlja pitanje od čega živi čovjek koji je spreman sve staviti na kocku.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

U siječnju na Veliku scenu dolazi 'Michelangelo Buonarroti' Miroslava Krleže u režiji Dražena Ferenčine i u koprodukciji s Centrom za kulturu Tivat. Krležina drama progovara o cijeni stvaralaštva, unutarnjoj slobodi i integritetu umjetnika suočenog s dogmama, autoritetima i moćnim mecenama. U naslovnoj ulozi gostuje regionalna glumačka zvijezda Momčilo Otašević.

U veljači će se u Maloj Gavelli novim autorskim projektom predstaviti Miran Kurspahić.

U ožujku na Velikoj sceni slijedi 'Sviraju zavađene muzike' Ivana Vidića u režiji Dražena Krešića. Susret suvremenog hrvatskog dramatičara i mladog redatelja kroz Vidićevu prepoznatljivu ironiju progovara o društvenim pukotinama, nasljeđu starih sukoba i mogućnosti zajedničkog života u okruženju kolektivnog nepovjerenja.

Premijerni ciklus u svibnju zaokružit će 'Fikcija' Ivane Bodrožić u režiji Olivera Frljića. Predstava istražuje identitet, traumu i sjećanje te osobne i društvene narative - fikcije koje stvaramo i pričamo sami sebi kako bismo razumjeli vlastito postojanje i svijet oko nas.

Gavelline večeri, 39. izdanje

Posebno mjesto u programu i ove godine pripada Gavellinim večerima. Od 20. do 28. studenoga očekuje nas njihovo 39. izdanje, koje će u Frankopansku ponovno dovesti niz sjajnih regionalnih predstava i kazališnih umjetnika. „Gavelline večeri“ već gotovo četiri desetljeća mjesto su susreta ponajboljih kazališnih ostvarenja, autora, izvođača i publike, a ovogodišnje izdanje donosi još jednu priliku za intenzivnih osam dana kazališta u 'Gavelli'.

Foto: NINA DURDEVIC

Pretplata - više kazališta po povoljnoj cijeni

Za publiku koja želi biti uz teatar u Frankopanskoj tijekom cijele sezone dostupna su dva pretplatnička paketa. Veliki paket pretplate uključuje 18 ulaznica po cijeni od 8 eura, dok Mali paket pretplate donosi osam ulaznica po cijeni od 10 eura.

Posebnu pogodnost 'Gavella' nudi do 31. listopada 2026., do kada se oba pretplatnička paketa mogu kupiti uz 30 % popusta, čime odlazak u kazalište tijekom sezone postaje još pristupačniji.

Pretplatnički paketi, kao i pojedinačne ulaznice za predstave, mogu se kupiti na blagajni kazališta u Frankopanskoj 10 te online, putem 'Gavellina' webshopa, uz jednostavan odabir predstave, termina i raspoloživih mjesta.

Nova sezona tako ponovno otvara vrata „Gavelle“ publici koja u kazalištu traži više od predstave - susret, zajedničko iskustvo i prostor u kojem možemo zajedno postaviti jedno naizgled jednostavno, a uvijek iznova važno pitanje: Od čega čovjek živi?

Rasporedi predstava za listopad i studeni dostupni su na web stranici kazališta.

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