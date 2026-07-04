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Od Ciccioline, preko Staljinove supruge, do zvijezde 'Divljih pčela': Imala sam treću sreću

Piše Stela Kovačević,
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Od Ciccioline, preko Staljinove supruge, do zvijezde 'Divljih pčela': Imala sam treću sreću
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell
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Lidija Kordić, zvijezda serije ‘Divlje pčele’, ispričala nam je kako je od djevojke iz Radanovića postala jedno od najzanimljivijih mladih glumačkih imena

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Publika je Lidiju Kordić zavoljela kao Zoru Runje u seriji “Divlje pčele”, ali iza toga nježnog lika krije se glumica s bogatim životnim i profesionalnim iskustvom. Na našem snimanju pozirala je poput holivudske dive - s dozom glamura - kao Uma Thurman, a u razgovoru za Cafe otkrila je drugu, privatnu stranu sebe. Ispričala nam je kako je tekao njezin put, od odrastanja u crnogorskim Radanovićima i prvih odbijanja na putu do Akademije pa sve do glamura u Rimu i Veneciji te Turskoj. Iako joj je tek 31 godina, Lidija svoju karijeru gradi strpljivo i sigurno. Pričala nam je o popularnoj seriji čije snimanje druge sezone je već u punom jeku.

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