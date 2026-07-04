Od Ciccioline, preko Staljinove supruge, do zvijezde 'Divljih pčela': Imala sam treću sreću

Lidija Kordić, zvijezda serije ‘Divlje pčele’, ispričala nam je kako je od djevojke iz Radanovića postala jedno od najzanimljivijih mladih glumačkih imena
VELIKI INTERVJU ZA CAFE PLUS+
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Publika je Lidiju Kordić zavoljela kao Zoru Runje u seriji “Divlje pčele”, ali iza toga nježnog lika krije se glumica s bogatim životnim i profesionalnim iskustvom. Na našem snimanju pozirala je poput holivudske dive - s dozom glamura - kao Uma Thurman, a u razgovoru za Cafe otkrila je drugu, privatnu stranu sebe. Ispričala nam je kako je tekao njezin put, od odrastanja u crnogorskim Radanovićima i prvih odbijanja na putu do Akademije pa sve do glamura u Rimu i Veneciji te Turskoj. Iako joj je tek 31 godina, Lidija svoju karijeru gradi strpljivo i sigurno. Pričala nam je o popularnoj seriji čije snimanje druge sezone je već u punom jeku.
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