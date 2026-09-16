Od Čudesne šume do Baltazara: Kazalište Trešnja je predstavila novu sezonu i velike novosti

Gradsko kazalište Trešnja u sezonu 2026./2027. ulazi s četiri nova premijerna naslova, novim programskim smjerom, osvježenim vizualnim identitetom. Novi ravnatelj Kazališta Paško Vukasović predstavio je viziju razvoja Trešnje u nadolazećoj sezoni, uz novi vizualni identitet sezone, programsku knjižicu i projekte koji dodatno otvaraju Kazalište prema publici.

Na konferenciji za medije predstavljena je nova kazališna sezona 2026./2027. i smjer u kojem će se Trešnja razvijati pod vodstvom novog ravnatelja Paška Vukasovića. Publiku u novoj sezoni očekuju četiri zanimljiva premijerna naslova: Čudesna šuma, Tko je ukrao poklone?, Profesor Baltazar i Ljeto kada sam naučila letjeti, a o predstavama koje nastaju na Trešnjinoj pozornici govorili su njihovi redatelji Ivana Čoh, Anja Maksić Japundžić, Mario Kovač i Marina Pejnović.

Nastavljajući misiju Trešnje kao kazališta namijenjenog djeci, mladima i obiteljima, nova kazališna sezona donosi spoj publici bliskih i prepoznatljivih priča sa suvremenim kazališnim interpretacijama, uz istodobno otvaranje prostora novim sadržajima, novim publikama i drukčijim načinima komunikacije.

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- Uz premijerne naslove svakako je važno istaknuti i naš Dramski studio kojem sada dajemo još veću važnost. Otvorili smo nove grupe za manju djecu, odrasle, tinejdžere i studente, a polako uvodimo i novi program Trešnja + petkom u sklopu kojeg donosimo druge sadržaje koji na ovaj ili onaj način kolidiraju s kulturom, kazalištem i našom ciljnom publikom - djecom i mladima - najavio je ravnatelj Gradskog kazališta Trešnja Paško Vukasović te nastavio:

- Plan nam je organizirati puno događanja i učiniti Trešnju najkreativnijim prostorom u kontekstu djece i mladih, a da nije nužno vezan samo uz predstave, već iz druge segmente kulture i umjetnosti.

Četiri premijere u novoj sezoni

Više o konceptima novih predstava, procesu njihova nastanka i onome što će donijeti publici na konferenciji su predstavili redatelji Ivana Čoh, Anja Maksić Japundžić, Mario Kovač i Marina Pejnović.

Premijerni program sezone otvara Čudesna šuma, nova kazališna interpretacija priče Sunčane Škrinjarić koja je obilježila odrastanje brojnih generacija i koja u Trešnju stiže u novom scenskom ruhu pod redateljskom palicom Ivane Čoh, ujedno i dramaturginjom predstave, koja je objasnila koliko je izazovan proces stvaranja ovakve predstave:

- U Čudesnoj šumi bezbroj je događanja koja smo htjeli ispoštovati, ali smo dodali i neki svoj obol i aktualizirali priču s obzirom na današnju publiku. Postavljamo pitanje što je prijateljstvo i što je zajedništvo i pokušavamo dati odgovor na to kako znamo da nam je netko prijatelj, koja je snaga zajedništva i prijateljstva, ali i kreativnosti.

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U blagdansko vrijeme publiku očekuje predstava Tko je ukrao poklone? prema autorskom tekstu Ane Perković, u režiji Anje Maksić Japundžić koja je objasnila kako je 'riječ o tekstu koji ne podilazi publici samo zato što u publici sjede djeca, već kreće kao jedan pomalo ciničan dramski tekst. Ukratko, radi se o krimi-detektivskoj božićnoj komediji, a predstava nas želi podsjetiti na to da Božić nisu pokloni, nisu šareni papiri ni raskošno ukrašene dvorane, nego posebni trenuci provedeni s ljudima koji su nam dragi.'

U drugoj polovici sezone, u ožujku 2027., na pozornicu Trešnje stiže i Profesor Baltazar, jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih likova domaće animacije. Novu kazališnu priču o slavnom profesoru potpisuje autorica teksta Petra Radin, a režiju Mario Kovač.

- Ova naša predstava će probati osuvremeniti, barem tematikom, profesora Baltazara, ali što se tiče svega ostaloga pokušat ćemo biti što sličniji originalnim crtićima - naglasio je redatelj Mario Kovač te dodao kako će 'predstava većim dijelom biti neverbalna, baš kao što je i crtani film - imat ćemo sveznajućeg pripovjedača koji će našu malu publiku voditi kroz priču, no glumci će uglavnom biti neverbalne uloge - od Profesora Baltazara i Slonića Koka do ostalih likova koji se provlače kroz razne epizode.

Ljeto kada sam naučila letjeti četvrti je premijerni naslov sezone koji na pozornicu Trešnje stiže u svibnju 2027., a publici donosi toplu i generacijama blisku priču o odrastanju, obitelji, prijateljstvu, novim iskustvima i jednom ljetu koje mijenja sve. Tekst Jasminke Petrović dramatizira Ivana Vuković, a režiju potpisuje Marina Pejnović.

- Riječ je o divnoj koprodukcijskoj suradnji s kolegama umjetnicima iz Beograda na predstavi za mlade koja prati priču djevojke Sofije, njezin dolazak na Hvar i otkrivanje obiteljskog podrijetla. Pripremamo jednu vrlo mladenačku, brzu i dinamičnu predstavu, montažno ludilo svih previranja u njezinoj glavi, tako da se jako veselimo - kazala je redateljica Marina Pejnović.

Novi suradnici i vizualni identitet sezone

Nova sezona Trešnje donosi i nova stručna i kreativna suradništva. Od ove sezone Kazalište u razvojni proces svake svoje produkcije uključuje Anu Žnidarec Čučković, doktoricu znanosti i sveučilišnu profesoricu s područja pedagogije koja će pratiti razvoj predstava od njihova nastanka do susreta s publikom. Na taj način Trešnja dodatno osnažuje promišljanje sadržaja namijenjenih djeci i mladima te njihovu pedagošku i razvojnu dimenziju.

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Kazalištu se pridružuje i Marko Ercegović, jedan od najznačajnijih domaćih fotografa koji će svojim autorskim pristupom pratiti predstave i druge programe Trešnje te sudjelovati u oblikovanju njihova vizualnog predstavljanja.

Uz premijerne naslove i nove suradnike, predstavljeni su i novi vizualni identitet kazališne sezone te nova programska knjižica koje potpisuje mladi i kreativni zagrebački studio Klasja&Zita, a kojima Trešnja ulazi u sezonu s osvježenim, suvremenim i prepoznatljivim komunikacijskim smjerom. Novi identitet prati želju Kazališta da Trešnja bude mjesto mašte, kreativnosti i

kvalitetnog kazališnog iskustva, ali i otvoren prostor susreta različitih generacija, umjetničkih disciplina i novih ideja.

Trešnja kao mjesto susreta

Nova sezona ujedno označava i početak novog razdoblja Gradskog kazališta Trešnja. Uz snažan repertoarni program, cilj je dodatno otvoriti Kazalište prema publici te razvijati Trešnju kao mjesto u kojem se kazalište susreće s drugim umjetničkim formama, novim generacijama autora i različitim formatima kulturnog i kreativnog sadržaja.

Važan korak u tom smjeru predstavlja Trešnja+ petkom, nova programska platforma koja će petkom širiti djelovanje Kazališta izvan njegova matičnog repertoara te publici donositi glazbu, film, likovnost, suvremenu umjetnost, razgovore, radionice, gostovanja i druge interdisciplinarne sadržaje. Petak u Trešnji tako postaje termin rezerviran za nove formate, susrete i drugačija umjetnička iskustva. Trešnja+ zamišljena je kao prostor susreta, istraživanja i novih suradnji, ali i kao prilika za povezivanje Kazališta s novim publikama, umjetnicima i kulturnom scenom.

Trešnja pritom ostaje vjerna svojoj temeljnoj publici, djeci i mladima, i svojoj dugogodišnjoj ulozi jednog od ključnih mjesta mašte, kreativnosti i umjetnosti.

Uz četiri nove premijere, tijekom sezone 2026./2027. publiku očekuje i bogat reprizni repertoar, raznovrsni programi u sklopu Trešnje + te niz drugih sadržaja kojima će Trešnja nastaviti graditi kazalište kao živo, otvoreno, inkluzivno i inspirativno mjesto za djecu, mlade i cijele obitelji.