Od curice s vizitkama do glavne uloge inspektorice u krimi seriji: 'Policajci su me pripremali'

Kad Vini Jurčić (31) uđe na set, teško je reći je li opasnija s policijskom značkom ili s osmijehom koji osvaja ekipu iza kamera. Glumica, koju ćemo od 7. rujna gledati kao inspektoricu Anu Kirin, zamjenicu glavnog inspektora, u prvoj RTL-ovoj krimi seriji “Specijalisti Zagreb”, jednako strastveno priča o glumi, plesu, pisanju, izradi namještaja i svojoj preslatkoj kujici Jazz. Otkrila nam je kako je dobila najveću televizijsku ulogu dosad, zašto voli brzi tempo snimanja i tko joj je najveća podrška iza kamera.