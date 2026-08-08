Od dječjih predstava, preko Histriona, do glavne uloge u RTL-ovoj krimi seriji ‘Specijalisti Zagreb’, Vini Jurčić otkrila nam je detalje o ulozi, karijeri i strastima koje je pokreću, ali i tko joj je najveća podrška iza kamera
VINI JURČIĆ ZA CAFE: PLUS+
Od curice s vizitkama do glavne uloge inspektorice u krimi seriji: 'Policajci su me pripremali'
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Kad Vini Jurčić (31) uđe na set, teško je reći je li opasnija s policijskom značkom ili s osmijehom koji osvaja ekipu iza kamera. Glumica, koju ćemo od 7. rujna gledati kao inspektoricu Anu Kirin, zamjenicu glavnog inspektora, u prvoj RTL-ovoj krimi seriji “Specijalisti Zagreb”, jednako strastveno priča o glumi, plesu, pisanju, izradi namještaja i svojoj preslatkoj kujici Jazz. Otkrila nam je kako je dobila najveću televizijsku ulogu dosad, zašto voli brzi tempo snimanja i tko joj je najveća podrška iza kamera.
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