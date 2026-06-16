Turska glumica u ponedjeljak je pronađena bez svijesti u svom domu,a samo dan ranije proslavila je 35. rođendan. Kolege iz poznate serije opraštaju se od nje na društvenim mrežama
Od Ece İrtem (35) se opraštaju i kolege iz serije 'Mostovi života'
Vijest da je turska glumica Ece İrtem (35) iznenada preminula u ponedjeljak potresla je glumačke krugove ne samo u Turskoj, već i mnogo šire. Irtem je najpoznatija po svojoj ulozi Işıl u hit seriji "Mostovi života" ("Kızılcık Şerbeti"), a iza nje ostala je ožalošćena obitelj, ali i brojne kolege i publika koja je rado gledala na malim ekranima.
Kolege iz "Mostova života" oprostile su se s njom putem društvenih mreža, još uvijek u nevjerici.
Evrim Alasya, koja je u hit seriji glumila Kivildžim Arslan, podijelila je njenu sliku na Instagram Storyju.
Ista se objava našla i na profilima drugih glumaca: Sıle Türkoğlu koja je glumila Dogu Korkmaz te Selin Türkmen koja je utjelovila Čimen Korkmaz. Od glumice se oprostio i Barış Kılıç koji je u seriji bio Omer Unal. On je objavio posebnu fotografiju glumice uz emotivan tekst.
"Neka ti Bog podari mjesto u raju, žao mi je...", kratko je napisao.
Kako pišu turski mediji, Ece İrtem pronađena je bez svijesti u svom domu u ponedjeljak oko 12 sati. U trenutku kada joj je pozlilo, s njom je bila njezina majka. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi i naporima liječničkog tima koji je stigao na mjesto događaja, mladoj glumici nažalost nije bilo spasa.
Njezin odvjetnik, Uğur Gökkoyun, oglasio se službenim priopćenjem.
- Ece İrtem preminula je danas oko 12 sati. Incident se dogodio u njezinu domu dok je bila s majkom. Prvi pokazatelji sugeriraju da je umrla od srčanog udara. Istraga je u tijeku. Konačan uzrok smrti bit će utvrđen obdukcijskim nalazom. Javnost će biti obaviještena kada taj nalaz bude objavljen. Izražavam sućut njezinoj obitelji i svima koji su je voljeli - stoji u priopćenju odvjetnika.
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